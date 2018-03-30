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格達費的地獄詛咒：利比亞黑金案，法前總統貪汙受審

82歲阿嬤照顧86歲臥床夫 長照讓台南阿嬤有喘息時間

2018-03-30 09:55聯合報 記者鄭維真╱即時報導

「沒辦法好好照顧丈夫，我感到很虧欠」，86歲陳阿公多年前發生車禍，長期臥病在床，由82歲妻子協助日常起居，但因阿嬤年邁不便，又不忍麻煩住在外縣市的子女，一肩擔負起照顧丈夫的責任，既無助又吃力，里長見狀即聯絡社會局，讓阿嬤終於能喘口氣。

最讓阿嬤擔心的是替阿公洗澡、陪散步，社會局照管中心照管專員表示，了解陳阿公的狀況後，由照服員定期到宅協助沐浴和陪同外出散步，另外，若里內有舉行旅遊活動，阿嬤可使用喘息服務，有人會到家幫忙照顧阿公。阿嬤說，不僅丈夫能得到更好的照顧，自己也能鬆口氣，結交朋友。

長照還要付錢啊！」林姓阿嬤也是獨自照顧行動不便的丈夫，不過一談到長照服務，她立即搖頭地說，每月要多繳幾千元，倒不如自己辛苦一點來照顧就好。

台南市照管中心主任洪明婷表示，去年中央補助台南市長照經費約6億7400多萬，繳回約1億7800萬元，經費執行率為77%，以居家服務及日照服務經費為大宗，經費未使用完畢繳回的原因是當初推估潛在長照需求人數，礙於個人的照顧選擇，實際使用者未如預估成長數。

目前台南市照服員人數有1028人，實際需求人數為1187人，平均每位照服員照顧6至8人。洪明婷表示，為了讓更多民眾認識長照資源，除了召開37行政區分區說明會，另也透過轄內375個社區照顧關懷據點志工訪視關懷時，協助發掘長照需求者，未來會持續進行里幹事訓練並加強社區宣導，讓長照資源能送到有需求的人手上。

長照照服員

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