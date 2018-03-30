花蓮長照經費 「地方要5毛、中央給1塊」

2018-03-30 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣去年獲中央核撥約1億5千萬元長照經費，這筆錢花不完，繳回約三分之一，但今年中央更大方，再撥付了3億多元。

花蓮縣府社會處說，中央考量長照2.0後服務人口會增加，所以多撥不少預算，可以說是「地方要5毛，中央給1塊」，雖然立意是好的，但是長照需要的不只錢，還有人。

社會處指出，目前長照面臨較嚴重的問題，是照顧服務員不足，就算培訓一批又一批的照服員，但投入職場意願不高，薪資偏低流動率高，即使地方有心想要擴大服務量能，但在照服人力量嚴重短缺下，還是窒礙難行，這些問題並非給錢就能解決。

花蓮市黃先生的母親已78歲高齡，上月強震後在睡夢中被震下床，腰椎、胸椎受傷，目前必須臥床，黃先生因為在醫療院所工作，得知政府有長照服務，因此向花蓮縣長照中心申請購買輔具的部分補助。

黃先生說，長照中心的服務很不錯，接受申請後馬上聯繫，也很快到宅來了解狀況，評估需求，家中想為母親添購電動床、助行器、輪椅，也可先購買，等公文下來後再憑單據申請部分補助。

不過，他認為，復康巴士不夠彈性，路線只能從住家到醫院，且必須排搭乘時間，有需要的時候不見得用得到，因此若母親有交通需求，他還是自己請無障礙計程車接送。他表示，花蓮資源較充裕的北區都如此，中南區有長照需求的家戶可能更難申請到復康巴士。