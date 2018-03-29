澎湖縣府主動赴離島調查 長照執行率逾九成

2018-03-29 23:55 聯合報 記者蔡家蓁、趙容萱、蔡維斌、鄭維真、翁禎霞 聯合報 記者 謝梅芬



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澎湖縣政府去年長照經費五一六三萬元，只繳回六十萬，執行率超過百分之九十八，應該是各縣市最高；同樣是離島，金門卻不到六成，令人好奇為何差異顯著。

澎湖縣社會處社會福利科長薛皆音說，澎湖就是很珍惜中央核撥的預算，除了在人口集中的馬公市積極推動，更主動搭船到各離島實地調查需要長照的民眾，把政策落實到村內，縣府還利用閒置空間發展長照機構，包括已使用三間廢校及二間閒置派出所，並相對提撥一千萬元補助。

薛皆音說，因為執行率高，導致澎湖的照服員和社工常常工作量太重，進而要求調職，現在還缺三人，不過縣府還會繼續招募補足。

金門縣社會處副處長許美鳳表示，預算執行未完全，主要是因為申請居家服務個案量減少，案家考量使用外勞較使用居家服務便利，以及日照服務據點擴展不易，今年會改善。

連江縣衛生福利局長謝春福說，離島薪資少，請不到長照所需人員是主因；今年計畫才開始執行，在南竿試辦「1B2C」，預算約一千二百萬，希望明年推行到北竿等其他區域。

台中市政府透過跨專業整合，長照服務單位二百七十七家，全國第一，居服單位從去年廿二家成長到五十二家。加上申請管道多，執行率也不差。

宜蘭縣整合衛政和社政兩大體系，綜合處理長照有關的四大業務：身心障礙鑑定、身障需求評估、輔具租借和機構管理；縣府表示，宜蘭擁有跑在前端、全國唯一的特殊編制，成績有目共睹。

雲林縣長照經費執行率接近百分之六十，台南市更達百分之七十七，兩縣市表示，規劃出符合老人需要的服務項目和時數，既不浪費經費，也讓老人獲得最好的照護。