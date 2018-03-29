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長照上路 林嬤：月多數千元 負擔不起

2018-03-29 23:59聯合報 記者鄭維真翁禎霞王燕華／連線報導

長照新制上路後，長照家庭不適應，造成長照機構、照服員都為收入變少叫苦，擔心產生惡...
長照新制上路後，長照家庭不適應，造成長照機構、照服員都為收入變少叫苦，擔心產生惡性循環。 記者楊萬雲／攝影
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長照推動以來，有長期照顧者在身心俱疲下，終於得以喘了一口氣；但也有民眾因無力負擔長照費用，只能繼續咬牙忍受辛苦。

「沒辦法好好照顧丈夫，我感到很虧欠。」台南八十六歲陳姓阿公臥床多年，由八十二歲妻子照顧生活起居，但阿嬤年邁，又不忍麻煩住在外縣市的子女，一肩擔起照顧丈夫的責任，既無助又吃力，最讓擔心的是替丈夫洗澡、陪散步。

里長得知後聯絡台南市社會局，照管中心派出照服員定期到阿公家協助沐浴和陪同外出散步；當里內舉辦旅遊活動時，鼓勵阿嬤一起參加，申請喘息服務就有人會到家幫忙照顧阿公。阿嬤終於笑了，她說，不僅丈夫能得到更好的照顧，自己也能鬆口氣。

也住台南的林姓阿嬤情況就不同了，她獨自照顧行動不便的丈夫，長期下來壓力越來越大，但一談到長照服務，她立即搖頭說，每月要多花幾千元，實在負擔不起，「還是自己辛苦一點來照顧就好」。

屏東基督教醫院的長照系統中設有失智據點，一名八十歲婦人經常撿垃圾塞住水溝蓋，家人及鄰居都不堪其擾，家人到醫院求助，才知道有長照資源可利用。現在老婦人每天到失智據點上課，「最近塞水溝蓋的情形已有減少了」。

院方說，來上課的失智長輩中還有位退休校長，原本還不太願意出門參加聚會， 來了一兩次不想來了，後來失智團隊作了一張獎狀送到他家，感謝他「蒞臨指導」，讓校長龍心大悅，竟然主動說要來上課，現在也是據點裡的學員了。

花蓮市黃先生的母親高齡七十八歲，上月因強震摔下床，腰椎、胸椎受傷，必須臥床，黃先生得知有長照服務，向花蓮縣長照中心申請購買輔具部分補助，準備為母親添購電動床、助行器、輪椅。

長照失智沐浴居服員強震

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