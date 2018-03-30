「很多民眾不知道長照資源在哪」

嘉義市照服員李其鎂（右）照顧91歲奶奶王陳秀枝（左），三年來已建立互信默契，相處溫馨。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

長照新制上路，長照機構、居家照顧服務員都因為收入變少叫苦，目前已出現照服員流失現象，擔心「錢少、人也少」形成惡性循環。

中國家庭教育協進會理事長蒙京溥表示，新制的核銷方式複雜到連台北市政府也搞不清楚，一月分的費用至今還沒完全發下來，造成機構資金周轉風險。他說，政府提供的包裹式金額，不足以應付單位人事成本和照服員薪水，已聽聞部分機構的照服員紛紛離職，「我現在也在防止我們的人走掉」。

他表示，現在連家屬和照服員也都覺得「權益受損」，包括家屬對新的收費方式無所適從，無法適應取消照護時數的作法；照服員則對取消津貼反彈大，還覺得是否被機構偷偷抽成。

協會副主任陳家維指出，包裹式給付金額與過往補助相比，明顯不足以供機構運作，且因「按件計酬」的收費服務缺乏彈性，如「洗澡」或「外出」，案主不見得會用，收入自然變少。

蕭姓照服員說，她每月平均做滿一百八十小時，以往加上證照費、轉場費、加班費，至少可領三萬元以上，但現在這些費用都沒了，新制也沒規定照服員抽幾成，「只能等機構分配，很難有三萬元了」，等同變相減薪，名副其實的「做功德」。

長期照顧協會副理事長林俊福說，長照新制的目標和理想是對的，但配套不足，例如訴求在地老化、在地醫療，可是交通、醫療並不到位，可能市中心區有這樣的長照功能，但很多偏鄉的人還是要靠自己。

「可以到街上去問，長照Ａ、Ｂ、Ｃ有多少人懂？」林俊福說，中央說長照是滾動式的計畫，會一直修改，如居家服務本以時數「統包」，現在改選項論件計酬，讓很多人無所適從，不僅使用居服的人與照服員的關係改變，政府的美意也因付費制度大打折扣。

嘉義市林森里長王廣禮三年前請李姓照服員照顧九十一歲老母親，一般戶負擔六十元時薪給照服員，一天一小時內協助洗澡、抹藥、剪指甲、量血壓、散步等，李與老奶奶情同家人，也會抽空幫奶奶剪頭髮。

以往王廣禮一個月使用廿二小時服務，付出一三二○元，如今改逐項收費後，已漲到一九一二元，他質疑「長照2.0變漲價2.0」，新制失去人味及長照精神。

王廣禮感慨，政府長照經費執行不完，一大原因是「很多民眾不知道長照資源在哪」，政策宣導和實際執行有落差，且長照人力培訓還是不夠普及，政府應該多花資源培植照服員。

中華聖母基金會執行長黎世宏說，新制上路前，各縣市早已表明執行一定有問題，但中央仍一意孤行，甚至把執行率當作地方社福考績，受害的不只地方政府，更多的是照服機構和失能長者及其家庭。