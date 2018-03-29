地方執行率僅64% 長照經費看得到用不到？

2018-03-29 23:57 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



去年衛福部增加補助地方政府長照預算，卻發生「看得到用不到」現象，多數縣市的執行率並不高，令人擔心真正需要照顧的民眾，是否都能獲得妥善照顧。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

衛福部去年大力推動新版長照2.0政策上路，編列給地方政府的預算共七十九億元，但多數縣市有了經費卻「看得到、用不到」；聯合報調查，各地方政府目前概算共賸餘繳回金額至少廿八億元，執行率約百分之六十四。

去年五月高雄市苓雅區一名照顧精障妹妹卅年的哥哥，當街砍妹妹的頭；六月鳳山一名男子把中風的媽媽和哥哥餓死家中。高雄市議員郭建盟昨天質詢，兩案都符合長照2.0申請資格，資源卻沒到位。

高雄 15億元繳回5億

根據縣市政府提供資料，高雄市去年長照經費十五億七七九三萬全國最高，繳回五億五四九二萬，執行率近百分之六十五；離島的澎湖縣經費五一六三萬，只繳回六十萬，執行率可能最高。

為何發生「看得到、用不到」現象？許多縣市反映，去年限制試辦長照2.0地區和單位，加上照服員短缺，民眾多不願參加居家服務包裹式支付新制等因素，導致經費執行率偏低。

新北 個案少執行不高

新北市長照經費執行率百分之六十六，其中居家服務執行率百分之五十七，其餘項目皆達百分之九十五以上。

新北市社會局說，長照ＡＢＣ照顧服務體系非全面試辦，造成服務個案受限；新北去年僅三個單位試辦，範圍局限板橋、新莊，加上民眾對居家服務包裹式支付新制有疑慮，參與新制個案少，導致經費執行率不高。

嘉義縣執行率也僅六成多，主因是長照第一年的居家服務、照顧據點仍不足，加上家庭托顧數不夠，能提供服務單位、照顧個案都有限。

桃園市狀況類似，去年繳回四成多，日照中心雖從六間提高至八間，但實際總服務人數不多，多數高齡者可能因親友照顧，未必送往日照中心，導致照顧服務費花不完。

「不只需要錢 還需要人」

花蓮縣去年獲中央核撥約一億五千萬元長照經費，繳回三分之一，今年中央更大方，再撥付三億多元。縣社會處說，長照2.0服務人口增加，「地方要五毛，中央給一塊」，立意是好的，但是長照需要的不只錢，還有人，照服員不足是最嚴重問題，就算培訓一批又一批，投入職場意願仍不高，且薪資偏低、流動率也高，窒礙難行。

「非用不完 是無法執行」

「不是用不完，而是無法執行。」連江縣衛生福利局長謝春福說，衛福部核定的薪資上限太低，離島根本請不到人，如物理治療師要六、七萬月薪，只核四、五萬，沒人會來，照服員也一樣，已有廠商因此不願合作。

台北市因物價高，長照專業人員與外縣市同等薪資，增加徵人難度，另外，市民經濟水平較高，有長照需求的六萬人，其中有四萬多人申請家庭外籍看護，造成服務使用成長速度有限，去年預算增加，執行率就下降。

苗栗縣執行率不到五成，長照管理中心主任林采勳認為是制度僵化，例如服務機構必須同時具備社區整體照顧服務Ａ、Ｂ、Ｃ級服務才能申請，且限制一鄉鎮只能設一個Ａ級中心，導致申辦的服務機構少，今年制度已鬆綁，執行情形應會改善，且照顧服務等改依支付基準支付，評估個案分級配出額度，經費使用會更靈活。