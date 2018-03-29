長照預算用不完 專家：因為不好用

2018-03-29 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



高雄市議員反映，去年長照預算花不完。專家認為，這是老問題，照顧服務員缺人，長照服務派不出去，而民眾最需要的仍是有人「陪伴」，在照顧壓力下最後還是選擇外籍看護工。政府長照好不好用，顯然民眾已給答案。記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

高雄市議員反映，去年長照預算花不完，顯見不少民眾根本不知道有長照資源可用。專家認為，這是老問題沒解決，照顧服務員缺人，長照服務派不出去，而民眾最需要的仍是有人「陪伴」，在照顧壓力下最後還是選擇外籍看護工。政府長照好不好用，顯然民眾已給答案。

台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，民眾對長照的需求仍是以「完整性」為主，民眾對長照的期待，仍是「有一個人在才放心」，但這樣的陪伴照顧非常花人力。

陳亮恭說，政府今年推動長照支付新制，是以逐項服務計價，主要希望增加照服員薪水，但民眾負擔也相對增加。加上照服員人力增加有限，不少民眾在接受完政府長照評估後，發現陪伴照顧時間少，和期待有落差，既然解決不了困難，不如去聘外勞就好。

「要執行業務，經費才會支出啊！」陳亮恭說，長照2.0推動後，照服員還是不足，新增個案數也不多，錢當然發不出去。不過，文化大學社福系教授陳正芬認為，各縣市的長照預算用不完，也很可能是縣市政府高估當地的服務增加率，把預算編列太高所致。

陳正芬表示，她日前檢視各項長照服務的使用人數，居家服務使用率增加很多，本來不到六萬人使用，去年增加至近八萬人，日間照顧也增加至約七千人。但弔詭的是，居家護理、居家復健等專業服務卻沒有跟著一起成長，還需要再了解背後原因。

對於政府努力推動日間照顧服務的努力，陳亮恭給予肯定。他說，門診不少病人過去依賴子女照顧，現在則愛上了日照，讓許多家屬鬆一口氣。一名病人的女兒就說，媽媽去日照後她終於可返回職場，且媽媽白天玩累了，晚上很快就入睡，照顧負擔減輕不少。