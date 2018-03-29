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長照預算用不完？ 薛瑞元：更應推動長照支付新制

2018-03-29 22:54聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

配圖老人、老年、長照、銀髮、老人、輪椅、看護。記者楊萬雲／攝影
配圖老人、老年、長照、銀髮、老人、輪椅、看護。記者楊萬雲／攝影
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對於高雄市議員指出去年長照預算用不完，退回中央五點五億元，其他縣市也有類似情形，衛福部次長薛瑞元坦言，這和人力與服務量有關，而延緩失能服務等在下半年才推出，也影響民眾使用率，衛福部今年毅然決然推動長照支付新制，「我們希望能看到改變。」

薛瑞元指出，衛福部一○五年編列卅八億元給地方政府執行長照業務，最後總花費卅五億元，執行率達九成，其中高雄就拿了六億元，最後執行五點六億元，「我覺得成績算不錯。」

至於一○六年長照2.0上路，衛福部編列給地方政府的預算加倍，總共七十五億元。薛瑞元說，去年經費尚未核銷完畢，他不清楚高雄市預算使用率，還待高雄市回報。

為什麼預算用不完？薛瑞元說，這和人力及服務量有關。他解釋，過去的經費核銷程序繁瑣，長照服務提供單位申請經費補貼就會延遲，時間一延，就得去周轉經費，畢竟員工的薪水還是要按時給。但許多長照服務提供單位是非營利組織，周轉金不充裕，再加上長照人力短缺，人力及心力有限，服務量當然也做不大。

薛瑞元說，衛福部於今年一月一日實施長照支付新制，新制支付標準提高，可以給照服員好的薪水待遇，希望增加誘因讓更多人投入。目前新制推動一季了，但很多單位還不適應也不熟悉申報方式，地方政府撥付太慢，且只有七成單位和地方政府完成特約，導致目前照服員薪資尚未顯著提升。

薛瑞元說，他相信再過幾個月，等新制運轉順暢後，可讓長照服務提供單位的能量更充沛，不用再擔心去籌高額周轉金，就會把服務量做大。當然，衛福部也發現部分業者未努力配合新制運作，已請地方協助輔導加強。

長照衛福部薪水

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