親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長照新制亂象多
空汙減量有感？
藍綠各黨拚選戰
蔡總統縱談施政
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

管中閔涉論文爭議 台大：最快今晚結果出爐

評／批不得的高雄二階輕軌 大順路的黑暗時代

照服員非傭人長照支付新制盼提專業性

2018-01-26 12:45中央社 台北26日電

衛福部次長薛瑞元。聯合報系資料照
衛福部次長薛瑞元。聯合報系資料照
分享
衛福部次長薛瑞元今天說，新版支付給付制度不會增加民眾負擔，新制的精神是期待照服工作成社會尊敬的專業，照服員應被專業對待，而不是像傭人被隨意指派工作。

媒體報導，新版長照支付給付制度1月上路，從以往以時計價，改為依服務項目計價，第一線服務者、民眾端都有抱怨；且有民眾也認為，過去一小時只要付新台幣60元就有全套照顧，但現在卻要論件計算。

衛生福利部次長薛瑞元表示，新制不會讓民眾端負擔增加，且幫照服員加薪是政府投入多的經費，絕不是漲民眾的部分負擔去調薪。新制雖然調高每個項目支付金額，但民眾端的部分負擔卻調低，算起來每一個項目要部分負擔的錢沒有增加。

過去照服員服務是以時計價，薛瑞元說，如照服員本來核定要做身體照顧，但可能手腳比較快，40分鐘就做好，突然發現被照顧者大便弄得一團髒，又要協助清潔，結果服務時數超過1小時，卻只能以一小時計費。

薛瑞元說，照服工作是一個專業，如果希望有人願意投入，就要「做多少工作、給多少錢」，應該要像專業被對待，而不是像傭人，「時間還沒到，就順便做這個、順便做那個」，新制的精神就是期待照服工作變成值得社會尊敬的專業。

至於新制上路，民間適應不良；薛瑞元表示，新的制度出來，在民眾端、服務提供單位、縣市政府照顧管理中心當然會有一些不適應狀況，雖然衛福部已經辦了多場說明會，但無法遍及所有人，勢必會被質疑。如果民眾端對制度不解，可打1966長照專線詢問，或直接打到衛福部，也會提供詳細說明。

照服員衛福部長照

相關新聞

兩岸心態大不同！台灣老人比大陸更獨立、更有自信

2018-01-26 15:25

日本老化的悲歌「愈來愈多獨居老人，死後幾個月才被發現」

2018-01-26 15:25

社服團體：長照人味服務變市儈

2018-01-25 23:53

提升照服員待遇 關鍵在補助

2018-01-25 23:48

衛福部：長照套餐與補助 專人量身訂製

2018-01-25 23:46

長照新制上路亂象叢生 民眾最怨負擔增加

2018-01-25 23:43

照服員是販賣機？ 長照變冷冰冰硬梆梆服務

2018-01-25 23:36

衛福部：保證民眾費用不增加、服務不打折

2018-01-25 19:30

獨／長照支付新制幫照服員加薪？民眾怨費用增加

2018-01-25 19:29
看更多

熱門文章

2顆星中將親自接見 館長「半鞠躬」合照感動網友

2018-01-25 17:51

250枚刺針飛彈交台灣 專家：此飛彈曾打下270架戰機

2018-01-25 15:59

台灣是國家嗎？18國受訪者意見出乎意料

2018-01-26 11:42

海研船花5萬徵名來陰的？評審委員最不推薦名字卻中選

2018-01-25 22:46

公務員退休金調降怎麼算？銓敘部2月要辦說明會

2018-01-25 17:40

中科院將動用科研基金 啟動陸軍戰術飛彈研發

2018-01-25 23:11

想當海龍蛙兵？先學習無條件服從與忍耐

2018-01-25 19:12

余天發飆後閃人 洪耀福：他是膀胱不強的好爸爸

2018-01-25 17:48

趙少康遭點名選北市長 王鴻薇怒：改天是不是要點名馬英九？

2018-01-25 19:23

長照新制上路亂象叢生 民眾最怨負擔增加

2018-01-25 23:43

美官網撤我國旗 國務院發言人重申信守「一中政策」

2018-01-26 06:29

臺灣關地界碑 竟然還有第5塊

2018-01-26 00:03

獨家／大鬆綁！警校生服役年限由六年縮短為四年

2018-01-26 11:09

警校生服務年限縮短 多數警察：是種解脫！

2018-01-26 11:18

余天為發飆道歉 洪耀福玩笑話緩頰

2018-01-25 23:54

驚！台灣是世界車禍傷亡密度最高國家？監委要查

2018-01-25 16:54

昨為女兒選議員怒飆黨中央 余天道歉「深切反省」

2018-01-25 19:00

警校生耐操太好用 外交部長跟內政部長搶人才

2018-01-26 11:36

空拍／依山傍水 空拍美看蘇花改

2018-01-26 13:05

垃圾裡撿到寶 金門拾獲于右任等3大師題字牌

2018-01-26 00:20

照服員是販賣機？ 長照變冷冰冰硬梆梆服務

2018-01-25 23:36

獨／國民黨介入？婦聯會員代表大會正、反方開戰

2018-01-26 00:23

影╱謝長廷：火力發電汙染已可解決 別說用肺過濾空氣

2018-01-25 19:17

他批洪耀福屢對藍初選指指點點「人在曹營心在漢？」

2018-01-26 06:19

美官網撤我國旗 總統府：美國是台灣在國際最重要盟友

2018-01-26 13:14

余天護女發道歉聲明 吳秉叡：這是應該的

2018-01-25 21:52

股市新高 失業率新低 賴清德：蔡總統政策方向正確

2018-01-25 16:54

國民黨縣市長提名 過年前完成一半布局

2018-01-25 23:54

【重磅快評】張廖萬堅能否評價自己爆料是胡扯大烏龍?

2018-01-26 14:08

蔣萬安不選首都市長 洪耀福：吳敦義布局的挫敗

2018-01-25 17:34

趙少康選台北市長？丁守中：歡迎一起參加黨內初選

2018-01-25 19:24

獨／長照支付新制幫照服員加薪？民眾怨費用增加

2018-01-25 19:29

柯文哲陪蔡英文看公宅意味相挺？柯P：小英釋善意

2018-01-26 11:27

余天護女轟吳沛憶 友人爆吳父早逝：有爸爸愛護很幸福

2018-01-25 15:48

賴揆拍板！延攬外國人才專法2月8日上路

2018-01-25 17:32

民進黨內口水廝殺 黃偉哲：陳定南有知會很感慨

2018-01-25 16:08

【你還不知道】這些外交官原本都是警校生

2018-01-26 12:21

衛福部：長照套餐與補助 專人量身訂製

2018-01-25 23:46

空汙減半提前超標 民眾喊：無感

2018-01-25 23:55

「縣長牌」大熱門 潘孟安發表初選「三不」

2018-01-25 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top