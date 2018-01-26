照服員非傭人長照支付新制盼提專業性

2018-01-26 12:45 中央社 台北26日電



衛福部次長薛瑞元。聯合報系資料照 分享 facebook 衛福部次長薛瑞元今天說，新版支付給付制度不會增加民眾負擔，新制的精神是期待照服工作成社會尊敬的專業，照服員應被專業對待，而不是像傭人被隨意指派工作。

媒體報導，新版長照支付給付制度1月上路，從以往以時計價，改為依服務項目計價，第一線服務者、民眾端都有抱怨；且有民眾也認為，過去一小時只要付新台幣60元就有全套照顧，但現在卻要論件計算。

衛生福利部次長薛瑞元表示，新制不會讓民眾端負擔增加，且幫照服員加薪是政府投入多的經費，絕不是漲民眾的部分負擔去調薪。新制雖然調高每個項目支付金額，但民眾端的部分負擔卻調低，算起來每一個項目要部分負擔的錢沒有增加。

過去照服員服務是以時計價，薛瑞元說，如照服員本來核定要做身體照顧，但可能手腳比較快，40分鐘就做好，突然發現被照顧者大便弄得一團髒，又要協助清潔，結果服務時數超過1小時，卻只能以一小時計費。

薛瑞元說，照服工作是一個專業，如果希望有人願意投入，就要「做多少工作、給多少錢」，應該要像專業被對待，而不是像傭人，「時間還沒到，就順便做這個、順便做那個」，新制的精神就是期待照服工作變成值得社會尊敬的專業。

至於新制上路，民間適應不良；薛瑞元表示，新的制度出來，在民眾端、服務提供單位、縣市政府照顧管理中心當然會有一些不適應狀況，雖然衛福部已經辦了多場說明會，但無法遍及所有人，勢必會被質疑。如果民眾端對制度不解，可打1966長照專線詢問，或直接打到衛福部，也會提供詳細說明。