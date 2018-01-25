照服員是販賣機？ 長照變冷冰冰硬梆梆服務

2018-01-25 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



政府致力推動長照2.0政策，但今年一月上路的「新新制給付與支付制度」倉促上路，引起案家反彈。過去以居家服務員時薪200元計算，一般戶負擔30%，也就是60元，新新制把服務項目切割成細項照顧組合與支付價格，增加使用者自費額，嘉義市林森里長王廣禮批，照服員淪為販賣機，提供冷冰冰、硬梆梆的服務，互動的人情味扭曲為錢味，「長照2.0變漲價2.0了嗎？」

「把可貴互動變商品，簡直是台灣奇蹟！」、「根本是把居服員當販賣機，按鈕收費」嘉義市林森里長王廣禮3年前請居家服務員李其鎂照顧91歲老母親，一般戶負擔60元時薪給居服員，一周五天，一天一小時內協助洗澡、抹藥、剪指甲、量血壓、散步等，李其鎂與老奶奶情同家人，也會抽空幫奶奶剪頭髮。

王廣禮過去一個月22小時付1320元，如今逐項收費計價後，案家負擔漲為1912元，質疑「長照2.0變漲價2.0」。他認為，新制失去人味及長照精神，依據照顧組合的項目計價，舉例來說，剪指甲、洗澡、散步三項加起來是795元，一般戶分擔16%，案家要自行負擔127元，比起過去一小時負擔60元，足足漲一倍多。

嘉義市長期照顧管理中心督導黃薏錚表示，過去是時薪制、吃到飽，現在是論執行來計費，依項目給付。以個案最常使用的協助沐浴與洗頭為例，新制收費定價325元，一般家庭自付16%，也就是52元。若是舊制，洗澡用掉一小時，以時薪200元，自行負擔30%、60元相較，這類單純性服務案家，新制反而划算。

伊甸基金會嘉義市居家長期照顧機構主任林秀春說，旗下在嘉義縣市有75名居家服務員，照顧550名個案，近期由長照專員對案家一一說明支付舊轉新的細節，有案家之前是一小時內完成洗澡和關節按摩，按新制計算，洗澡洗頭325元，肢體關節活動195元，兩項相加自付額82元，比過去一小時自付60元，多20餘元，有家屬就說「以後洗澡洗頭就好，關節按摩不用了」。

「這不是轉換電腦系統，這是對人的服務，理解、接受都需要時間」林秀春認為，新制倉促上路，缺乏被說明時間，確實讓人措手不及，且家屬能接受的自付額有固定水平，有人希望維持每月付一千元左右，如今服務項目變少，形同服務縮水，難免會有怨言。

過去按服務時間排工作行程，相當好預估，新制以件計酬，服務時間基準與細膩度容易因人而異。且每一個案靈活度、居家環境不同，例如有人走路慢、穿脫慢，甚至還有燒水等前置作業，洗澡洗頭時間有人20分鐘完成，有人要50分鐘，新新制對居服員工作安排及時間管理是一大考驗。

嘉義市60歲婦人李其鎂擔任居服員11年，目前隸屬伊甸基金會，她手上服務6個案家，每月收入2萬餘元，她說，居服員必須要有熱情、耐心，和案家長期相處就像家人，對於收入現況「很知足」。許多居服員則希望收費制度盡量簡化明瞭，減少困擾、尷尬。

「服務上、薪資上，充滿不確定性」嘉義地區一名資深照顧服務員談到，居家服務員時薪170元，若每月服務到130小時，去年政府有補助5000元轉場交通津貼，若加上假日出勤的加班費，每月可領3萬5000元左右，對於新的支付制度上路，薪資結構和算法、收入是否增加，所屬機構仍未說明，「恐怕大家都還霧煞煞、一團亂吧！」