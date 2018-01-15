看問題／失控的照護體系 政府做了什麼

2018-01-15 00:15 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 劉嘉韻



長照2.0是總統蔡英文的重要政策之一，喊出「只許成功不許失敗」；相關財源，行政院擬以遺贈稅及菸稅「增稅」挹注長照基金，當時就有質疑聲浪，認為兩稅都屬機會稅，還被諷鼓勵「吸菸救長照」。 我國長照財源採稅收制，但遺贈稅及菸稅去年卻只挹注近58億元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

儘管各界都對實際稅收不樂觀，但新制上路第一年的實際稅收數字卻低到令人直呼「意外」。令人不禁憂心，蔡政府所做的長照大餅，是否會跛腳？

政府規畫每年三百億的長照預算，若平均分配給全國須接受照顧的失能人口，平均每人每天不到二百元。

同樣也是照顧問題，監察院於二Ｏ一四年即提出糾正，指衛福部編列的精神衛生預算嚴重不足。若以去年衛福部相關預算五億二千萬元計算，分配給十二萬須接受照顧的患者，平均每人每天僅分配到十一元。

不管是長照或是精障，若要完善建立照顧體系，關鍵在穩定的財源，以及充足的照護人力，但現況是兩者所面臨的問題，都是「缺錢缺人」，許多照顧的家屬，被迫不得不離職。

根據中華民國家庭照顧總會調查，國內一千一百多萬勞動人口，有二三一萬人受到影響，高達十三萬多人因照顧而離職，近十八萬人必須減少工時或轉換工作。

「缺人缺錢」的問題並非始自今日，我們要問，長期失控的狀況，多年來政府做了什麼？何時能給全民一個健全的照顧體系？大家都在看。