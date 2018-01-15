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從蛇籠到拒馬 馬蔡難突圍的施政困局

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錢洞大！衛福部等婦聯會長照捐款

2018-01-15 00:18聯合報 記者鄧桂芬／台北報導

我國長期照顧服務需求日增，財源籌措也備受關注，但被高度期待能挹助長照的遺贈稅及菸...
我國長期照顧服務需求日增，財源籌措也備受關注，但被高度期待能挹助長照的遺贈稅及菸稅，「增稅」後分別貢獻長照基金僅二點○七億元、五十五點六億元，表現不如預期。 圖／聯合報系資料照片
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我國長照財源採稅收制，但遺贈稅及菸稅「增稅」後，去年挹注長照基金合計僅五十七億多元，較原預估差距懸殊，衛福部表示，對財源有信心，期待婦聯會一百六十億元的長照捐款，早日加入長照運作。

陽明大學衛生福利研究所教授李玉春表示，遺贈稅少收，可能是因可以在新制上路前，民眾能「合法處理掉」。但把菸稅、遺贈稅增稅後挹注經費加入估算後，落差應該不大，「聽到數字差這麼多，有點意外。」

衛福部常務次長、長照司籌備辦公室主任的薛瑞元說，之前就有預期上路第一年的稅收會不足，但去年十月起，每月都收到財政部轉入的卅億元；稅收短少，可能與長照新法去年六月才施行有關。

薛瑞元說，若依去年長照支出一百多億元，今年長照包裹式支付新制，預估支出二百多億元，不過元月還沒過完，不知道支付新制上路後，一個月要花多少錢，但他對長照財源有信心，且他非常關注婦聯會一百六十億元的長照捐款動向，盼能共同加入運作。

李玉春說，菸稅去年六月調漲，許多菸商上半年囤貨，也使上半年度菸捐超收。據該所調查，多數菸品去年十月後才漲價，菸稅收入反映會較晚。

李玉春說，長照2.0短期確實沒經費不夠的問題，重點是錢能不能花在刀口上。若服務量成長顯著，照服員也留下更多人，「三百卅億元難撐很久，未來仍有隱憂。」

長照菸稅捐款衛福部婦聯會

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