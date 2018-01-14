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居民嚇哭！夏威夷飛彈警報誤響 州長道歉

2018-01-14 10:58中央社 檀香山13日綜合外電報導

夏威夷州長David Ige　圖擷取自維基百科
夏威夷州長David Ige　圖擷取自維基百科
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美國夏威夷州今天上午誤觸飛彈警報，居民有人嚇到哭，來自美國本土的民眾也一頭霧水。州長下午公開致歉，保證烏龍不會再度發生。

美聯社報導，民主黨籍州長伊藝（David Ige）下午召開記者會，為誤觸飛彈攻擊警報造成「麻煩和混亂」致歉。伊藝也承諾評估測試系統，確保不再出現類似錯誤。

夏威夷州緊急事故管理局（Emergency ManagementAgency）局長宮城（Vern Miyagi）表示，工作人員按錯按鈕，導致誤發警報。他說其實已有警報的核對程序，會再嚴加執行。

兩人都保證，未來不會再容許單一人員引發這樣的烏龍。

法新社報導，儘管警報很快就被發現是誤觸，許多人已經早一步看到通報，紛紛到走廊和地下室找掩護。

28歲來自紐約的麥高恩（Lauren McGowan）與親友在毛伊島（Maui）度假，當她準備去吃早餐，手機響起，警報飛彈來襲。

他們立即折返飯店，在人員引導下與約30人躲進地下室的餐廳，工作人員並分送水和食物給大家。麥高恩說一切「超混亂」，這經驗「真的讓人不太高興」。

路透社報導，56歲住在檀香山的包（Stacey Bow）說，她把16歲的女兒叫醒告知警報，女兒一聽到就嚇得哭個不停。抵押貸款經紀人拉米雷斯（Ramirez）也說，他接到警報「立刻哭了起來」。

來自洛杉磯56歲的史特林（Michael Sterling）事發時也在檀香山，他說：「我在想我們能做什麼？遇到飛彈，我們束手無策。」

檀香山的43歲學校行政人員孔（Tamara Kong）說：「今天整個夏威夷州都歷經一場集體恐慌，然後再大大鬆一口氣。」

民主黨籍聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）在警報證實誤發的數分鐘後推文，指控總統川普（DonaldTrump）沒認真看待來自北韓的核武威脅，說夏威夷的居民今天幾乎以為自己和家人都要死了。

「川普浪費太多時間了。現在不是作秀的時候。」加巴德說：「他應該認真看待這項威脅，在無先決條件下啟動與北韓直接對話，將朝鮮半島非核化、降低北韓威脅。」

飛彈夏威夷
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