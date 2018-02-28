經典教頭／為經濟踏上執教路 吳俊雄鐵漢柔情

2018-02-28 16:08 籃球筆記 文／ 劉子維



全文《【HBL30而立】鐵漢柔情，吳俊雄期望領球員正向成長》由「籃球筆記」授權提供

「當時從球員轉為教練的原因是什麼啊？」

『為了錢啊！』吳俊雄直接了當得笑說。

「誰會這樣說啦！」在一旁的我們笑到不行。

『妳看吧，就我最誠實！』

金酒隊教練吳俊雄（左）只在SBL執教時穿西裝。 聯合報系資料照 分享 facebook

擁有 200 公分的酷帥外表，看似難以接近的吳俊雄，談起羈絆生活的籃球卻難掩熱情和執教時的溫柔。面對身兼二職的壓力，除了為了生活，更重要的是希望自己能帶給球員正向的成長。從球員轉變教練，做中學、學中做，吳俊雄運用親身經歷和學習，漸漸走出自己執教的「雄」式風格。

革命情感的高中時代

當年的「中華七少」，何守正（後排左起）、曾文鼎、吳俊雄、周士淵、田壘、李至明（前排左起）、吳岱豪，比酷、比炫、比壯，誰最像「猛男」？ 聯合報系資料照 分享 facebook

回顧高中球員生涯，吳俊雄不假思索說到：「高中真的很有趣！」一年中幾乎 365 天都和隊友膩在一塊，雖然有時候會因為球場小事鬧脾氣，但兩三天就會和好，就像小情侶一般，在這無形中產生的革命情感也牽絆彼此到現在。

提起印象深刻的趣事，吳俊雄笑說那時候還有人為了 5 塊錢打架打到手斷掉，那人又因為在浴室手插口袋滑倒而受傷！無俚頭的生活紀錄更為回憶增添幾分色彩。除了生活趣事，高中訓練量也讓吳俊雄記憶深刻，「那時候我們跑步都跑 7200（公尺）欸！」他直呼跟現在比起來，以前的強度大概是兩倍以上。

重返母校身分轉變

吳俊雄（左）重掌強恕兵符，執教時常出現「吳氏語錄」。 聯合報系資料照 分享 facebook

原是強恕球員身份，如今則是強恕高中教練。提起球員到教練的改變，吳俊雄坦言個性及看事情都有了不同的成長。原本年輕時的火爆個性，在帶隊幾年後學會如何控制情緒，冷靜處理。

面對場上變化，一對多的模式使自己開始用不同的角度來思考，視野漸漸變寬廣。在和球員相處方面，吳俊雄覺得現在的小孩比較被動，相較以前的環境，更需要想辦法讓球員願意去做某些事情，會利用經驗分享，來推動大家互相了解。

去年吳俊雄找來了裕隆林韋翰當強恕的助理教練、協助他。「他是後衛出身，頭腦很清楚。」吳俊雄說著，當時在金酒兩人相當投緣，沒有特別的原因，這樣的好感情不僅僅只是在球場上。

同理心出發 溝通成就「雄」式風格

過去是球員出身，吳俊雄也多站在球員的角度來思考。 聯合報系資料照 分享 facebook

另一方面，吳俊雄認為自己現在學會用同理心來溝通，多站在球員的角度來思考，才能有效的帶動球隊氣氛。除此之外，在練習或是比賽後會利用時間和球員聊天，一邊聊一邊把想法帶給球員，在無壓力的環境下，給予球員發展的空間。

「但該認真還是要認真。」吳俊雄說，輕鬆的時候，私底下自己可以像哥哥，陪他們玩手遊、開玩笑，但在生活常規和禮節上還是會要球員注意。有紀律卻帶點輕鬆，成就了專屬他的執教風格。

雙重教練身份 「成就感」推動籃球日常

吳俊雄(中)剛上大學時的青澀模樣。 聯合報系資料照 分享 facebook

同時身兼 SBL 金酒總教練和強恕高中教練，蠟燭兩頭燒的情況難以避免，吳俊雄面對壓力，用執教中的「成就感」來督促自己。「當他願意認同你，那是一種成就感和欣慰！」吳俊雄坦言，日復一日的生活難免會疲倦，但當從球員身上看到成長和反饋，自己的內心也會受到鼓舞和感動，得以堅持下去。雖然強恕高中此次無緣搭上 HBL 八強列車，但吳俊雄盼未來能越來越好，用「雄」式風格引領強恕。