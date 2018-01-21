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台灣社：盼陳師孟以監察權重啟調查扁案

2018-01-21 10:27中央社 台北21日電

台灣社社長張葉森說，期盼新任監察委員陳師孟能以「監察權」對前總統陳水扁過去被判有罪「重啟調查」，釐清疑點和爭議。

張葉森形容，兒童嬉戲玩剪刀石頭布，都還懂得遵照規則，尚且知道公正。扁案過去審判過程很難讓人相信司法公正，「比小孩子玩剪刀石頭布遊戲還不如」。

保外就醫的陳水扁15日前往翠山莊會見96歲大壽的前總統李登輝，遭議是否違反規定。張葉森認為，這是「教導台灣下一代人情義理」的事，不應被借題發揮。

張葉森接受中央社記者訪問時指出，李登輝和陳水扁關係非比尋常，陳水扁過去擔任總統初期，幾乎每週向李登輝請益國政。李、扁後來互動疏離，過去多年未見面，日前會面互相關心彼此健康，議論者實在不必反應過度。

關於陳水扁過去被判有罪，張葉森強調，扁案攸關的不只是一位曾任台灣總統的清白、有沒有貪污，定罪過程更涉及了台灣「法治國」的基礎有沒有遭受破壞。

他質疑，扁案是最凸顯外界對台灣司法不信任的案例。過去扁案審判過程，整個政治氛圍「從一開始就是一副要將阿扁『弄成有罪』、要將阿扁『重判給對岸看』的樣子」，如果擔任過總統的人都無法受到公正審判，一般人民如何相信司法？

張葉森說，扁案有很多疑點和爭議，是台灣司法史上首位民選總統卸任之後成為階下囚的重大事件。如果司法公正，證據認定有罪，人民對審判結果自然沒有話講。但是真相是什麼？沒有摻雜政治鬥爭的問題？他期盼陳師孟重啟調查。

陳水扁李登輝陳師孟
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