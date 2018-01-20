阿扁頻刷存在感 黃子哲諷：今年是他受政治迫害十周年

2018-01-20 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨台北市士林、北投擬參選人黃子哲表示，新的一年才剛開始，前總統陳水扁就不甘寂寞頻頻出巡和出招，瞬間成為媒體焦點。從「唱客家山歌」、「千萬不要PO網」、「摟妹照」的影(照)片曝光，到拜會前總統李登輝，都可強烈感受阿扁正在猛刷存在感。但為何在這個時間點上呢?翻翻阿扁的桌曆，才驚覺原來2018年對陳水扁有極為重要的意義，那就是「受政治迫害十周年」。

黃子哲指出，十年前(2008)的11月11日，特偵組以涉貪污、洗錢等五罪，當庭將陳水扁逮捕，再以被告有串證之虞，向法院聲請羈押禁見。陳水扁成為中華民國首位遭聲押的卸任總統。被押上車前，阿扁高舉戴著手銬的雙手大喊「政治迫害」那一幕，震驚台灣社會。

黃子哲說，但這真的是政治迫害嗎?事實上，陳水扁被偵結起訴並被法院宣判有罪定讞的案件有四件，包括龍潭購地收賄案被判11年最重，元大金控併復華案判10年，陳敏薰買官收賄案判8年，龍潭購地洗錢案判2年，依貪污、洗錢等罪，判決合併執行20年徒刑，併科罰金2億5千萬元。入獄後的陳水扁經歷2230天的囹圄生涯，2015年1月5日法務部核准保外就醫，並延長至今。

黃子哲表示，陳水扁不僅是民進黨的燙手山芋，也是台灣社會的頭痛人物。無論在獄內獄外，人前人後，所有他的一舉一動，一言一行，都牽動著許多錯縱的政治利益，糾葛著複雜的社會情緒。

黃子哲說，民進黨成也阿扁，敗也阿扁。但如今終於讓民進黨再次執政了，阿扁當然不會放過這個大好時機，大展身手一番。蔡英文上台一年多裡，阿扁肆無忌憚挑戰紅線已成常態，「保外醫治」成為「保外趴趴走」。一次又一次的進逼，讓台中監獄不得不發函警告扁：「切勿一再自誤」。

但阿扁真會收手嗎?當然不會。煎熬的度過十年，阿扁始終把貪汙犯轉化為政治受難者的身分，就在今年2018的選舉年，也是蔡英文的期中考，又逢阿扁政治受難的十周年，這簡直一個完美的政治操作時間點。

黃子哲說，可想而知，影(照)片外流、拜會李登輝、放陳師孟到監察院咬人等，都只是前菜。接下來政治受難十周年一連串的造勢活動、紀念晚會、街頭遊行等好戲，才要一個個登場。所以陳水扁在他和友人的line群組裡揚言「請問另組一邊一國新本土政黨是否時候到了？」完全符合他的規劃步調。