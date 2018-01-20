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陳水扁再出擊 晚間疑PO文反控中監說謊

2018-01-20 20:03聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

保外就醫的前總統陳水扁這兩天因為北上探訪前總統李登輝等事件，被台中監獄認定違反規...
保外就醫的前總統陳水扁這兩天因為北上探訪前總統李登輝等事件，被台中監獄認定違反規定。 圖／聯合報系資料照片
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台中監獄認定前總統陳水扁去年11月25日、12月17日和今年1月15日北上訪友、弔唁和為前總統李登輝祝壽等行程違反保外就醫的規定，要求扁以後要外出活動要在7天前提出申請。今天在陳水扁參與的一個line群組上，「疑似」扁PO的一篇「誰在說謊？請評評理」內容，詳列扁多項外出活動與中監的溝通時，中監並未認定扁違法，如今卻因李扁破冰就要處分扁，並反問這樣公平合理嗎？請友人評評理。台中監獄副典獄長李進國則表示，中監並沒有處分扁，只是重申保外就醫期間以治療為主軸，外出活動依法處理。

這篇「誰在說謊？請評評理！」今天下午6時16分左右PO上扁與友人的line群組，內容如下：

「阿扁雖然整夜睡不好，血壓飆高，也要把蔡德三政府罔顧事實的真相說清楚，不容顛倒是非，欺矇國人。

去年6/16，法務部矯正署台中監獄新聞稿通知阿扁『一般性外出與家人用餐、好友私下餐敘，純屬日常生活之活動，無須申請』。

接下來阿扁都依照上開新聞稿指示辦理，也都相安沒事。只因11/25北上私下訪友，北師大美術館館長、前故宮院長林曼麗順便陪同參觀她策劃的日本近代美展，被有心人拍到並提供媒體報導。

為避免媒體一問三不知，獄方在11/27的例行訪視時，要求阿扁北部行程能夠先口頭講一下，也沒說違反什麼規定，甚至對外還表示看美展也是很好的美術治療。

12/7北上新竹慰問遭逢母喪的柯建銘總召，因為不是公開的婚喪喜慶，如同私下到故立委戴振耀家宅慰問耀嫂，應不必申請。12/25獄方例行訪視時也沒說阿扁有何不對。

今年1/12下午4:28，阿扁事先主動以簡訊告訴獄方『下禮拜一下午我會到台北私下探訪二位生病中的前輩好友，當天來回。』獄方沒要阿扁提出申准，只在1/13下午2:59提醒『近日天氣寒冷，尤其高鐵人潮眾多，容易感染疾病』認為不宜外出。

阿扁附上氣象報告回以下禮拜一（1/15）天氣放暖。並稱『抱歉，我的好友中風，我一定要去看他』。一直到1/15下午2:00阿扁去看在新光醫院住院的王誠良醫師、下午3:00去翠山莊訪視李前總統的之前或之後，阿扁都沒有接到獄方的任何通知說沒申准不可去的訊息。

由於李辦王主任非刻意透露阿扁將親向李前總統祝壽的訊息，導致原先約好要絕對保密不能曝光的信諾破局。

李扁世紀破冰之會，好事一樁，竟要處分阿扁。請問您這樣公平合理嗎？敬請評評理！」

陳水扁監獄
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