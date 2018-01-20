陳水扁再出擊 晚間疑PO文反控中監說謊

2018-01-20 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



保外就醫的前總統陳水扁這兩天因為北上探訪前總統李登輝等事件，被台中監獄認定違反規定。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台中監獄認定前總統陳水扁去年11月25日、12月17日和今年1月15日北上訪友、弔唁和為前總統李登輝祝壽等行程違反保外就醫的規定，要求扁以後要外出活動要在7天前提出申請。今天在陳水扁參與的一個line群組上，「疑似」扁PO的一篇「誰在說謊？請評評理」內容，詳列扁多項外出活動與中監的溝通時，中監並未認定扁違法，如今卻因李扁破冰就要處分扁，並反問這樣公平合理嗎？請友人評評理。台中監獄副典獄長李進國則表示，中監並沒有處分扁，只是重申保外就醫期間以治療為主軸，外出活動依法處理。

這篇「誰在說謊？請評評理！」今天下午6時16分左右PO上扁與友人的line群組，內容如下：