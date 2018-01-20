中監發函警告扁…扁家氣炸 嗆「這樣的政府還有力挺必要嗎」

保外就醫的前總統陳水扁這兩天因為北上探訪前總統李登輝等事件，被台中監獄認定違反規定。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 針對陳水扁日前到台北市外雙溪「翠山莊」向前總統李登輝祝壽一事，台中監獄昨召開審查會，決議扁未來活動需在七天前提出申請，還要有完善醫療準備、安全維護評估；自本月起，要求他除原有醫療團隊外，每月增加其他醫學中心的檢查診斷書，作為後續展延的評估。中監並發函警告扁：「切勿一再自誤」。

扁家昨天收到中監傳真的公文後，傳出扁極為氣憤，晚間在Line群組中發文指，「馬英九讓阿扁『保外就醫』，蔡英文把阿扁『軟禁在家』」、「請問這樣的蔡德三（蔡英文、賴清德、邱太三）政府還有力挺的必要嗎？請問另組一邊一國新本土政黨是否時候到了？」

中監在函中細數陳水扁過去以來違反規定事證，以附表說明時間、地點和具體違規事項，包括：扁到台北教育大學北師美術館參觀畫展、扁到新竹弔祭立委柯建銘母親、扁到新光醫院探訪醫師王誠良，以及最近扁到翠山莊探視李登輝，都被中監認定違規。

台中監獄副典獄長李進國表示，扁多次未申請即參加活動，北上為前總統李登輝祝壽，事前僅說「北上訪友」，昨天下午審查小組召開會議決議要求扁配合改善，並發函給陳水扁，要求扁遵守監獄行刑法及保外醫治管理的相關規定，「切勿一再自誤」。

李進國強調，扁近來幾次參加的活動，經媒體報導後，引起外界對陳前總統的病況及保外就醫必要性的質疑。中監要求從本月開始，除原有扁醫療團隊外，每月必須增加其他醫學中心就診及檢查的診斷書，作為中監是否展延保外就醫的依據。

陳水扁的兒子陳致中表示，弔唁民進黨立法院黨團總召柯建銘母喪，是人之義理，怎能叫作違法？兩位生病的前任總統互相關心，惺惺相惜，這是台灣人最珍視的人情味，也叫違法？