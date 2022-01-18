蔣萬安從未見過蔣經國 想到七海園區找「與爺爺的連結」

「經國七海園區」將於22日正式開幕，蔣經國的孫子蔣萬安目前正準備參選台北市長，當天行程滿檔，無法出席。不過，從未造訪過蔣經國故居七海寓所的他，表示對於園區建築、內部擺設及典藏的資料都非常有興趣，之後一定會找時間來看看，探尋這條「從未謀面」的連結。

「我從來沒有見過經國先生，爸爸也沒見過」，蔣萬安表示，自己自小對蔣經國的印象和一般人看電視一樣，「就是總統」，父親蔣孝嚴從成長過程到後來赴外交部任職，私下也都沒見過蔣經國。而且他從小一直姓章，直到2005年才隨著父親認祖歸宗改姓蔣。

談到與蔣經國最深的連結，就是他的名字「萬安」。蔣萬安說，「萬安是爺爺取的，他希望我不要忘本」，要記得江西萬安是當時最窮困的地方，不要忘記那段辛苦的日子。這個名字是輾轉透過王昇將軍來替蔣經國轉達希望的命名。

蔣萬安說，高二時父親才吐露身世，當時心情沒太大起伏。因為小學就聽到老師和同學的媽媽說，自己是蔣經國的孫子，「在那個年代是公開的秘密」。蔣萬安說，當時他聽到都是半信半疑、半知半解，認為同學是開玩笑，沒特別在意，「我回家也沒問爸媽，但這件事一直放在我心底」。

直到國中參加辯論比賽時去圖書館查資料，蔣萬安翻閱「蔣經國與章亞若」，裡面談及父親和叔叔的身世，「怎麼跟同學所說的雷同，才發現他們講的是真的」。不過後來就算後來得知事實，他的生活也沒有什麼改變，對他來說只是證實心裡的一個疑問，反倒是這幾年當立委較常被外界提起。

蔣萬安回憶，蔣經國在他小學三年級過世，有一次下課他正要跑去操場玩，突然被一個老師攔住，「老師跟我說，你爺爺過世了，今天不適合出去玩，要乖乖待在教室裡」。當下他覺得有點莫名其妙，事後父親證實，回想起來才有這一個連結，原來是因為這樣，但當時覺得只是總統逝世。