傳說引發江南命案的「蔣夫人緋聞」 是真是假？

2018-01-14 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



威爾基（左一）於1942年以羅斯福總統特使身分訪華，與宋美齡（左二）替河南省災民募款。圖／翻攝自威斯康辛大學網頁 分享 facebook 前高雄科大校長吳建國發表新書《破局：揭秘蔣經國晚年權力佈局改變的內幕》，其中花了不少篇幅討論1984年的江南（劉宜良）命案。前國防部情報局長汪希苓在書中透露，當初決定發起「制裁」原因中，包括江南想寫宋美齡在抗戰期間與美國特使威爾基（Wendell Willkie）的緋聞。

過去外界傳說情報局殺劉宜良，是因他在《蔣經國傳》之後，打算再寫抨擊蔣中正的《吳國楨傳》；因為《宋美齡傳》而喪命的說法，這是第一次披露。

吳建國書中提到，江南案曝光原因，是情治界的「兩汪」（國安局長汪敬煦、情報局長汪希苓）不和，汪敬煦藉江南案惡鬥汪希苓。

書中指出，情報局運用陳啟禮等竹聯幫人士「制裁」劉宜良的計畫，事前都呈給汪敬煦和國安會秘書長汪道淵，事成後也向汪敬煦報告。但就在陳啟禮等人返台不到兩周，國安局下令執行「一清」掃黑專案，並指示警方第一時間先抓陳啟禮，再抓其他黑幫人士。情報局得知消息，試圖探視陳啟禮等人予以安撫，卻被拒絕。國安局甚至向美國聯邦調查局表示「已捕獲槍殺劉宜良的兇手」，使得事件就此曝光，汪希苓等人因而下獄，國家形象也重損。

汪希苓在新書發表會上對媒體表示，本案如能「照一般的情形」，美國沒有任何證據證明是我國政府指使所為。

汪希苓在書中談到，決定「制裁」劉宜良的五大原因，包括他長期在海外詆毀國家元首，又是美國與兩岸的三面諜；另一原因是我方接獲情資，劉宜良著手撰寫《宋美齡傳》，要寫抗戰時（1942年）威爾基訪問重慶期間，與蔣委員長夫人宋美齡有一夜情。

汪希苓說，先前美國曾有書籍報導此事，在蔣夫人提出告訴，並舉出人證之後，對方已正式公開道歉。但劉宜良此時再寫，一般不清楚內情的人會以為是真的，擺明了就是故意。這個情報他沒有呈報，也沒有跟蔣經國報告。

所謂「威爾基、宋美齡一夜情」的傳聞是怎麼來的？又到底是真還是假？

事情發生在1974年，美國政壇八卦秘辛作家皮爾遜（Drew Pearson）去世後，後人整理其日記出版。其中提到威爾基訪問重慶，居然與宋美齡有染，蔣委員長帶著憲兵去抓姦未果。蔣夫人得知消息後大發雷霆，要求在全美各報刊廣告駁斥。當時新聞局紐約新聞處主任陸以正（兼駐美公使）認為這樣反而會把新聞炒大，說服蔣夫人先打誹謗官司。陸以正找了當年隨同訪華的記者考爾斯（Gardner Mike Cowles）出面，作證不可能有其事。出版商眼看官司必輸，決定庭外和解，除了公開道歉，並承諾再版時刪除錯誤內容（後來從未再版）。我方也不希望事情鬧大，因此只要對方賠償700多美元的行政開銷。

「宋美齡緋聞」事件，就這樣被化解，沒有繼續流傳。但以劉宜良的背景，應該不會不記得這一段風波。

不料，當初替我國政府作證的考爾斯，卻在江南案發生後的1985年出版回憶錄，書中不僅提到威、宋兩人偷溜出去幽會，還宣稱自己試圖勸阻，卻被宋美齡的長指甲抓了一把。1995年，作家李敖在台出版《蔣介石評傳》，自然沒有忘記這一段。

不過大陸著名的「蔣介石專家」社科院研究員楊天石，在其作品《找尋真實的蔣介石：蔣介石日記解讀》中考證發現，以威爾基訪華的行程，根本不可能有機會發生皮爾遜或考爾斯描繪的「通姦」「抓姦」。

至於考爾斯為何在11年後來個大翻案？楊天石的判斷是，考爾斯基於商業價值，覺得還是把這段八卦塞進來，回憶錄會比較有賣點。「即使再為台灣方面發現，也沒有什麼了不起，《皮爾遜日記》的官司不是七百多美元就了結了嗎？」