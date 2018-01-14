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驚！七星山出現新火山作用爆裂口？連日冒白色氣體

蔣家人沒到蔣經國紀念大會 國民黨尊重

2018-01-14 00:08聯合報 記者周志豪／台北報導

前總統馬英九昨天出席故總統蔣經國逝世30周年紀念大會。 記者曾吉松／攝影
前總統馬英九昨天出席故總統蔣經國逝世30周年紀念大會。 記者曾吉松／攝影
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國民黨今年擴大舉辦故總統蔣經國逝世卅周年紀念活動，但昨天紀念活動重頭戲的紀念大會，只見六位前現任黨主席齊聚一堂緬懷，反而蔣家沒人出席參與。國民黨表示，尊重蔣家的決定。

國民黨發言人鍾沛君說，黨籌辦紀念大會時，確實積極邀約蔣家遺族參與，但多得到「另有行程安排」的回覆；屬蔣經國庶出的前副黨主席蔣孝嚴聯繫過程也提到，慣例上昨天上午要前往大溪頭寮謁陵，僅答應「盡量趕」，最後因時間因素才不克出席。

鍾沛君強調，蔣孝嚴前晚已應邀出席也是此次紀念活動之一的「紀念經國先生音樂會」，並非不參加黨紀念蔣經國逝世卅周年活動。

據了解，蔣家從台灣政壇退場後，後代對政治活動也多敬謝不敏，蔣家嫡系第四代蔣友柏更曾直言，無意涉入與政治相關事務。國民黨這次邀約蔣家後代參與紀念活動，不是被婉拒、聯繫不到本人，就是留言後「已讀不回」。

蔣孝嚴對國民黨邀約比較持開放態度，但也強調「蔣經國是大家共同的回憶」，不只屬於他們家族。蔣孝嚴十年前也曾在台北市大安森林公園自辦「緬懷經國先生逝世廿周年追思音樂晚會」。

蔣孝嚴之子、立委蔣萬安受訪時也說，立院辦公室有收到邀請函，但因有些預定行程，只能盡量趕。但最後也不克出席。

國民黨蔣經國
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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