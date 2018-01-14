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驚！七星山出現新火山作用爆裂口？連日冒白色氣體

國民黨前現任6黨主席齊聚 同心紀念蔣經國

2018-01-14 00:08聯合報 記者周志豪許政榆吳思萍游明煌／連線報導

故總統蔣經國逝世30周年，國民黨昨舉行紀念大會，現任黨主席吳敦義（後排左三）與歷...
故總統蔣經國逝世30周年，國民黨昨舉行紀念大會，現任黨主席吳敦義（後排左三）與歷任黨主席朱立倫（後排左起）、馬英九、連戰、吳伯雄、洪秀柱出席。 記者曾吉松／攝影
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昨天是故總統蔣經國逝世卅周年，國民黨舉辦「飛越三十，永懷於心」紀念大會，連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱與吳敦義等六位前現任黨主席與會，展現團結氣勢，但蔣家最後仍無人出席。

曾任蔣經國英文秘書的馬英九昨天一早七點頂著九度低溫，照例至桃園大溪頭寮謁陵追思；他凝視蔣經國遺像五分鐘，全程不發一語，表情凝重嚴肅。結束後，馬英九繞過陵寢走廊，緩慢且仔細端看獻花圈貴賓，隨即離去。

馬英九在紀念大會上細數蔣經國對台灣有四大貢獻：完成十大建設，提升經濟層級；解除戒嚴，推動台灣民主發展；開放大陸探親，讓兩岸邁向和解；勤政愛民，端正廉潔政風；蔣經國留下許多典範，國民黨「不但要學習他，還要超越他」。

馬英九說，生長於威權時代的蔣經國，以他的智慧與毅力親手終結威權，為台灣打下民主燈塔地位。現在台灣有一新威權體制蠢蠢欲動，國民黨與所有愛護民主的台灣人都應提高警覺，不要讓好不容易建立的民主憲政因此毀壞。

馬英九說，蔣經國有次拜訪山地鄉，問一個服役中的原住民在哪當兵，卻被以「軍事機密」回絕，蔣尷尬說「對，不要告訴我」；以蔣當時以行政院長之尊都遵守軍中規定，不像現在有官員闖軍營被哨兵檢查還大擺官威。

不過，國民黨擴大紀念蔣經國，不僅遭民進黨前主席施明德酸「沒出息」，黨內也出現緬懷過去不利吸引青年支持的聲音。國民黨主席吳敦義回應說，過去了不起的領袖逝世卅周年，黨紀念是應該的，有什麼好批評？「難道要無君、無父、無國、無家？」

洪秀柱則表示，很多人都想學蔣經國，但學的都還不到位。朱立倫說，蔣經國培育的是各方人才，國民黨也應學習讓更多優秀青年投入政治，為民服務，「都成明星」。

國民黨昨天舉行故總統蔣經國逝世30周年紀念大會，主席吳敦義（左四），邀請歷任黨主...
國民黨昨天舉行故總統蔣經國逝世30周年紀念大會，主席吳敦義（左四），邀請歷任黨主席洪秀柱（左起）、吳伯雄、連戰、馬英九、朱立倫等人出席。 記者曾吉松／攝影
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蔣經國馬英九國民黨
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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