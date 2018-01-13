蔣經國銅像安立彰化市公所 民進黨籍市長也敬崇

2018-01-13 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



今天是故總統蔣經國逝世30年，各地都有追思活動。在彰化市公所入門要上二樓市長辦公室的中廊，立有一尊蔣經國塑像，儘管改朝換代，不分藍綠，多年來，一直獲得妥善保存。

這尊蔣經國塑像上方，是一面國旗，下方則題有「勤政愛民」，也就是國人對蔣經國最熟悉的印象。這尊塑像已立了好幾年，是在那位市長任內，公所人員多沒有印象。

當去年12月間，立法院三讀通過促進轉型正義條例，許多威權的象徵都一一要去除， 在此風起雲湧之際，當時因天候因素，造成熱脹冷縮，市公所中廊這尊故總統蔣經國的塑像後方磚塊剝落，有人建議民進黨籍的市長邱建富趁這個機會拿掉塑像。

但邱建富認為，蔣經國對台灣的自由民主與民族融合，仍有不小貢獻，期期以為不可，決定繼續保存塑像。邱建富並十分認同蔣經國「勤政愛民」的為政之道，認為這也是他一直所奉行。

邱建富自認能跳脫藍綠，沒有意識型態，當立法院三讀通過促進轉型正義條例後，他基於避免造成民眾不便，無意去除市公所介壽生活藝文館的「介壽」，也認為中正路毋須改名，都博得好評。

他說，儘管彰化市的選民是藍大於綠，就是因為他的理性與彈性原則，在選舉時，都能得到不分藍綠選民的支持。