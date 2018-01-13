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鄭自才發表刺蔣回憶錄 盼加速轉型正義

2018-01-13 15:41聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

鄭自才今發表新書《刺蔣 鄭自才回憶錄》，他說前總統蔣經國已經逝世30年，可能很多人已經忘記了，特別選這天發表新書，讓大家重新了解白色恐怖時期，蔣經國是如何控制台灣，也希望這本書能促成轉型正義加速進行。

記者王騰毅/攝影
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記者王騰毅/攝影
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蔣經國白色恐怖轉型正義
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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