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鄭自才：若刺蔣重來一次 那一槍要打準一點

2018-01-13 15:19聯合報 記者丘采薇╱即時報導

今天是故總統蔣經國逝世30周年，1970年在紐約參與「刺蔣」的刺客鄭自才發表「鄭自才回憶錄」談「刺蔣案」。他今天在新書發表會表示，他從不後悔參與刺蔣，如果重來一次，他還是會這麼做，而且希望「槍能夠打準一點」。

1970年4月24日，時任行政院副院長的蔣經國赴美國紐約訪問，康乃爾大學博士生黃文雄與他的妹夫鄭自才等人策劃刺殺行動未果被捕，接著兩人棄保逃亡。鄭自才回憶，其實那一槍本來可以打得準，都是被一個「夭壽警察」撞一下才打偏了；他強調，這是台灣人在追求獨立建國過程中所做的激烈行動，這是台灣人應該要做的事情，如果再有一次機會，當然還是要做，他「當然不會後悔」。

鄭自才說，他特別選在蔣經國逝世30周年這天發表新書，主要是希望大家重新了解蔣經國如何在白色恐怖時控制台灣、加害台灣，那麼多的受害者被蔣經國、蔣介石父子槍斃，現在很多人都忘記了。

鄭自才說，刺蔣這件事已經發生了近50年，最近台灣轉型正義的聲音開始出來，他希望能加速，因為轉型正義其實還沒開始做，連加害者的影子都沒看到，只看到被害者一大堆；其實台灣每一個人都是受害者，因為母語、文化跟歷史沒了，轉型正義一定要做，加害是一種罪，包括殺人、沒收別人財產。

他也強調，其實加害者不是找不到，只是不想找而已，要找出加害者來接受正式司法審判及處罰，「二戰時，集中營的警衛，現在都已經90幾歲還被判刑」。

談到至今前總統馬英九等國民黨成員持續到慈湖謁陵，國民黨今天還為蔣經國舉辦紀念活動，鄭自才說，蔣氏父子的陰魂沒有在台灣消失，還在台灣遊走，「這些人當然會繼續去拜他們。」他說，但桃園慈湖是國家的，不應該霸占，中正紀念堂也應該拆掉，獨裁者的象徵都要消滅掉，讓台灣走入民主自由，轉型正義一定要做。

鄭自才也提到，中華民國是一個虛構的東西，國際上沒有中華民國，但台灣內部卻還在擁抱中華民國、選中華民國總統，這樣都不對，應該追求國家獨立。被問到蔡英文總統現在是否應該宣布台灣建國？他說，「她就不敢啊，還在堅持維持現狀，現在哪有可能？」

1970年在紐約參與「刺蔣」的刺客鄭自才（前排右）發表「鄭自才回憶錄」談「刺蔣案...
1970年在紐約參與「刺蔣」的刺客鄭自才（前排右）發表「鄭自才回憶錄」談「刺蔣案」。
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蔣經國轉型正義
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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