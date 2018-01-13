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宋楚瑜：當年我赴美 意外讓馬英九崛起

2018-01-13 00:08聯合報 記者程嘉文、鄭媁／台北報導

親民黨主席宋楚瑜昨發表新書，談在蔣經國身邊所見所聞。 記者陳柏亨／攝影
親民黨主席宋楚瑜昨發表新書，談在蔣經國身邊所見所聞。 記者陳柏亨／攝影
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今天是故總統蔣經國逝世卅周年紀念日，曾任蔣經國秘書的親民黨主席宋楚瑜昨天發表新書，書中提到自己當年以訪問學人身分赴美三個月，「意外」造就前總統馬英九的崛起。馬英九則出席另一本談蔣經國晚年布局的新書發表會，不過當場「踢館」，表示不贊同作者所云，蔣經國是因為江南案等才決定大幅政治開放。

宋楚瑜曾追隨宋楚瑜十四年，在新書《蔣經國秘書報告》發表會上說，蔣經國治國心法可歸納成「做對的事、把事做對」，以及「該做什麼、怎麼做」，還必須理解「為誰做事」。

他也提及，自己一九八二年應艾森豪基金會之邀赴美訪問三個月，由總統府第一局副局長馬英九代理英文秘書。自己回國後，由於馬英九表現不錯，因此繼續負責翻譯，不過「機密公文還是我經手」。

記者問宋楚瑜，蔡英文總統和歷任前總統相比，排名如何？宋楚瑜沒正面回答，表示在兩岸立場上「還算穩健」。他也提到，蔡總統聲言改革，不過改革要有決心，還要有執行團隊；被改革者不會「坐以待斃」，所以必須有方法與作法。

《破局：揭密蔣經國晚年權力佈局改變的內幕》作者是高雄科大前校長吳建國。他認為蔣經國第一任期仍傾向保守，第二任期大刀闊斧推動民主化，應是受十信案、江南案衝擊，被迫轉而開放，但這個「破局」也使他贏得更高歷史地位。

應邀出席的馬英九不以為然，認為是蔣經國體認到當時的兩岸和國際情勢，不可能繼續戒嚴或禁止人民前往大陸。馬英九說，解嚴與探親改變了台灣，至今蔣經國也仍是人民最愛戴的總統。

前總統馬英九（左二）昨天說了幾段蔣經國當年的小故事。 記者杜建重／攝影
前總統馬英九（左二）昨天說了幾段蔣經國當年的小故事。 記者杜建重／攝影
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國民黨主席吳敦義（前右）昨到桃園大溪頭寮陵寢致敬。 記者許政榆／攝影
國民黨主席吳敦義（前右）昨到桃園大溪頭寮陵寢致敬。 記者許政榆／攝影
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【記者許政榆、程嘉文／連線報導】今天是故總統蔣經國逝世卅周年紀念日，國民黨主席吳敦義昨到桃園大溪頭寮陵寢致敬，強調兩蔣對台灣的貢獻不是任何政黨可以抹滅掉，國人應長存尊重與敬愛之心。被問及是否指定蔣經國之孫、立委蔣萬安選台北市長，吳敦義強調做為黨主席絕不可能指定誰要出來選，一定會經過全民調機制出線。

吳敦義昨天晚間也與前總統馬英九共同出席在中山堂舉行的蔣經國紀念音樂會。今天上午國民黨則在國軍英雄館舉行紀念大會。

蔣經國馬英九宋楚瑜
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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