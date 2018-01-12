國民黨中山堂辦音樂會紀念 蔣經國透過保留席缺席參與

2018-01-12 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



紀念故總統蔣經國逝世卅周年，國民黨晚間在中山堂舉辦「飛躍30」音樂會，緬懷蔣一生對台貢獻。包含前總統馬英九、黨前主席吳伯雄、前行政院長陳冲、前立法院長王金平均出席聆聽。特別的是，現場還特別預留蔣經國保留席，讓蔣也能缺席參與。

晚間記者在音樂會前，實際走訪蔣經國保留席座位區，在前一排還留有一封「煩送經國先生家屬」信函，更引發聯想。

國民黨文傳會主委李明賢證實，此次紀念蔣經國音樂會所使的中山堂中正廳第二排1、2號兩個座位，確實是「蔣經國保留席」，因為是也最好，過去蔣來中山堂看戲，就都會固定坐著兩個位置，也因此在蔣過世後，才特別保留淨空狀態。

李明賢表示，中山堂館方進駐營運後，基於尊重、緬懷蔣經國，都會跟各表演或租借中正廳的單位表明，這兩個座位不出租，黨在承租中山堂要辦這次音樂會時，也獲同樣要求，追問之下才知道是「蔣經國保留席」，當然也就從善如流。

李明賢說，此次選擇中山堂舉辦「飛躍30」緬懷蔣經國音樂會，巧妙的會場竟有「蔣經國保留席」，讓蔣得以藉此特殊連結，跨越時空在音樂會現場「缺席聆聽」，也讓整場活動更備感溫馨，盼能更喚起與會者對蔣治台功績的回憶。

黨務人士則透露，其實蔣經國保留席不只中山堂有，陽明山中山樓一樣一直為蔣經國預留座位，這也是對蔣過去對這片土的付出的尊重。

紀念故總統蔣經國逝世卅周年，國民黨晚間在中山堂舉辦「飛躍30」音樂會，緬懷蔣一生對台貢獻。在中山堂蔣經國保留席前，留有一封「煩送經國先生家屬」信函，引發聯想。記者周志豪／攝影 分享 facebook

紀念故總統蔣經國逝世卅周年，國民黨晚間在中山堂舉辦「飛躍30」音樂會，緬懷蔣一生對台貢獻。由於音樂會使用的中山堂中正廳，長期設有蔣經國保留席，讓蔣也能缺席參與。記者周志豪／攝影 分享 facebook

紀念故總統蔣經國逝世卅周年，國民黨晚間在中山堂舉辦「飛躍30」音樂會，緬懷蔣一生對台貢獻。由於音樂會使用的中山堂中正廳，長期設有蔣經國保留席，讓蔣也能缺席參與。圖／國民黨文傳會提供 分享 facebook