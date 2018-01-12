宋楚瑜自曝：在美國曾與「江南」劉宜良是老友

2018-01-12 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



宋楚瑜。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

親民黨主席宋楚瑜出版新書『蔣經國秘書報告』，對於1984年發生的筆名「江南」作家劉宜良遭情報局派遣竹聯幫人士刺殺一案，首度透露：自己當初在美國求學期間，就與劉宜良是經常往來的朋友。不過宋楚瑜也強調，蔣經國總統事先的確不知道，情治系統派員去暗殺江南。

宋楚瑜說，國際媒體首度報導江南遇害，正是他向蔣經國作報告，解釋其人其事。當天他花了半個多小時，向蔣經國介紹劉宜良的生平背景經歷。因為宋楚瑜在美國華府留學期間，就與劉宜良和妻子崔蓉芝相當熟悉。

宋楚瑜說，自己第一次與劉宜良見面相識，是在美國國會圖書館分館的地下室餐廳，當天還有中國時報駐美特派傅建中、聯合報駐美特派施克敏。後來又認識台灣日報的駐美特派續伯雄，幾個人經常聚在一起，也常舉辦家庭聚會。宋楚瑜與崔蓉芝是政大的同學，陳萬水則與傅建中的太太是高雄女中的同學，「世界就是這麼小」。

他也回憶，江南案發生之後，有一天奉命趕到大直七海官邸，看到蔣孝武（時任鍾廣總經理）由蔣經國臥室出來，一臉尷尬地對他說：「挨罵了！」宋楚瑜走進房間，看到蔣經國躺在床上，臉上表情餘怒未消，過了一會兒才才說：「我知道不是他，我知道和他無關，但他和這些情治首長來往，難免給人製造藉口！」又過了好一會兒，蔣經國突然迸出一句話：「以後你多和他作朋友！」

宋楚瑜表示，當時一些情治單位首長，的確與蔣孝武來往，蔣孝武對他們或許也有影響力。但在制度上，蔣經國從未讓蔣孝武介入情治單位運作。

第二年，又發生警備總部逮捕美國「國際日報」發行人、具美國與台灣雙重國籍的李亞頻事件，再度引發美方對我不滿。蔣經國因此撤換了國安局長，並且指示宋楚瑜（時任國民黨文工會主任，後來升任副秘書長），列席情治會報。宋楚瑜說，每次會議後蔣經國會找他瞭解狀況，確保情治體系傳遞消息正確，但從未讓他轉達指示，也不讓他介入人事。