柯文哲：蔣經國當年順應潮流有貢獻

2018-01-12 17:05 中央社 台北12日電



台北市長柯文哲今天說，台灣民主路雖紛擾，但當年蔣經國順應潮流，所做的努力是有貢獻的。聯合報記者林俊良／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲今天說，台灣民主路雖紛擾，但當年蔣經國順應潮流，所做的努力是有貢獻的；最近促進轉型正義條例在立法院完成三讀，或許是重新檢視歷史的一個契機。

13日是故總統蔣經國逝世30週年，前總統馬英九、柯文哲等人下午出席由作家吳建國所著的「破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕」新書發表會，但柯文哲、馬英九出席時間錯開，並未同台。

「這是一位曾經在台灣政壇呼風喚雨近40年，現在卻擁有兩極評價的前台灣總統。」柯文哲致詞時表示，有人欣賞蔣經國的操守、建設台灣的努力與魄力，稱讚他是民主舵手；但也有人批評他是獨裁統治者，整肅政敵、嚴重侵害人權。

柯文哲說，即使是個獨裁統治者，為何在去世多年後，仍獲得不少人懷念？「是我們對台灣過去的歷史認識不足？還是我們當前的政治出了什麼問題？」這是一個值得反省的問題。每個人看法或許不一樣，但能誠實說出自己的想法，才有可能了解彼此、反省與改進。

他也認為，在今天這個場合，必須承認對蔣經國統治台灣的那段歷史，「遺忘多於記憶、懷舊多於認識、忽視多於檢討」。面對歷史，在對錯之間，如果能經由資訊公開、理性對話，重新面對走過的歷史，不好的地方就避免再犯，好的地方繼續發揚光大。

柯文哲說，蔣經國在生命晚期啟動民主改革、解除戒嚴，允許反對黨成立、開放民眾赴大陸探親、開啟兩岸交流、解除報禁，並公開宣示：「我在台灣住了將近40年，已經是台灣人了。」在民主路上儘管過程紛紛擾擾，但總是朝向正面前進，證明蔣經國當年順應潮流所做的努力是有貢獻的，而最近促進轉型正義條例在立法院完成三讀，或許是重新檢視歷史的一個契機。

他表示，台灣是個移民社會，無論先來或後到，這裡是共同生活的國度，也許有不同的過去，但現在生活在一起，「到底要不要走向共同的未來，是我們要思考的」；不一定要贊同對方的想法，但可以透過對話化解歧見，找出團結前進的道路。