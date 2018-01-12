汪希苓現身說法：情治界互鬥導致江南案曝光

2018-01-12 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



汪希苓（左二）、陳虎門（右一），中為台北市長柯文哲，右二為作者吳建國。記者程嘉文／攝影 分享 facebook

曾任高雄科大校長、現任中華世紀文化發展協會理事長與台北市府顧問的吳建國，今天出版新書『破局：揭密蔣經國晚年權力佈局改變的內幕』。作者在書中指出，蔣經國晚年大幅推動開放，很大原因是因為發生江南案、十信案等事件，導致他放棄原先較為保守的規劃「破局」，改採開明開放的新政策，包括整頓情治機關、解嚴、默許民進黨成立、研擬開放探親與國會改選等。但也因為如此，讓他擁有了更高的歷史地位，被更多人懷念。

書中訪問當初江南案的主角，前情報局長汪希苓。汪希苓披露，當年情報局決定派員赴美「制裁」作家劉宜良（江南），不是因為已經出版的『蔣經國傳』，而是據傳劉宜良還要再寫『宋美齡傳』，對蔣夫人多有詆毀。但最後事件曝光的原因，卻是因為情治機關的互鬥，也就是「大汪」汪敬煦（國家安全局長）與「小汪」汪希苓之爭。

汪希苓在回憶中指出，國安局清楚曉得，情報局派陳啟禮等人到美國暗殺劉宜良，卻在三周後立刻發動「一清專案」掃黑，而且要求警方第一時間必須先逮捕陳啟禮等人，再去處理其他幫派人士。過程中不僅瞞著情報局，甚至國安局在第一時間，就通知美方，已經逮捕了劉宜良命案的兇嫌。而指揮一清專案的國安局第三處（國內處），處長馬端薄先前曾被汪敬煦推薦接任情報局副局長，但被汪希苓拒絕。

陳虎門先前對本報記者也指出，當他們曉得警方發動一清專案時，立刻表示希望與陳啟禮等人會面，希望將他們「穩住」，避免供出江南案內情，但也被拒絕。最後，陳啟禮等人認為被國家出賣，在美國的友人張安樂就公布了「保命錄音帶」，使得事情一發不可收拾。

陳虎門在新書發表會上指出，35年來很多人問自己，當初的處置（去暗殺劉宜良）是對的嗎？他認為，現在已經絕對不可能這麼做，但當時的時空背景不同。身為軍人、尤其是情報幹部，就是追隨長官、服從命令。自己後來雖然因此入獄，但「我沒有後悔，不認為當年有錯，就是為國家盡一份心力」。