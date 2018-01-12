【重磅快評】人民懷念小蔣 只喊民主的小英恐敬陪末座

2018-01-12 15:26 聯合報 主筆室



國民黨規畫擴大舉辦紀念故總統蔣經國逝世30周年，緬懷他建設台灣的成就。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔣經國去世三十年了，今天公布的一份民調，蔣經國以過半數的53%高比例，被認為是對台灣貢獻最大的總統。另一份昨天公布民調中，蔡英文總統的聲望跌至谷底，只有26%的滿意度。

蔣經國的歷史評價歷三十年不衰，貨真價實、童叟無欺，「十大建設」、「台灣奇蹟」、設立科學園區發展「半導體產業」，甚至於自我終結獨裁的「解嚴」，無一不是台灣命運的轉折點，無一不需要洞穿迷霧的視野，以及逆浪中奔前的決斷！

可是在前民進黨主席施明德的眼中，蔣經國似只剩下一個意義：獨裁者，他對國民黨擴大紀念蔣經國的舉措，嘲笑說是「沒有理想的晚輩」，幻想以「宣揚獨裁者」的方式獲得選票。

顯然，在施明德眼中，歷史沒有別的分法，唯民主或專制而已，除此無它！凡是專制的，就是壞的，凡是民主的，就是好的！蔣經國既是專制，就沒什麼好說的了，直接打入「專制者」的歷史黑牢，永遠不見天日！

蔡英文亦復如此，轉型正義的唯一規尺就是民主，凡是與「威權統治」有一絲牽連，就是「轉型」對付的對象，凡是「附隨組織」就必定「充公」、凡是威權餘孽就設堂公審。就算你曾經勞軍、縫贈冬衣、收養遺孤、興學教育，依然要將財產解繳國庫！

蔡英文與施明德其實都是以一偏狹而失真的角度，剪裁歷史，讓人民以為，過去曾如萬古長夜，直到民進黨揭竿而起，趕下了獨裁者，島嶼終而天光！但這是對歷史的造假，人類的足跡是紛陳而雜沓的，猶如繽紛的萬花筒，或是折射七彩的稜鏡，從不是一卷黑白片。

蔣經國的歷史評價揭露了這個造假歷史的虛偽與荒誕，原來，人民清晰地記得，蔡英文口中應被轉型的「威權」統治者蔣經國，是最愛台灣的總統，更是超過其他所有總統總合的最大貢獻者！

相反地，人民也毫不糊塗地發現，稱勞工的是心中最軟一塊的蔡英文，正是扼殺勞工前景，將讓勞工過勞共慘的總統，於是給予這位口口聲聲可以拍桌子的民主總統，只有腰斬再腰斬的認同！

曾有學者問過這樣一個問題：在專制的新加坡與民主的剛果之間，你會選擇哪一個國家？民主不是神話，懷念蔣經國的最大意義是，只喊民主的總統，日後恐怕在這個排名裡，敬陪末座！