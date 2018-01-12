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回憶48年前刺殺蔣經國 鄭自才：不後悔，但心會滴血

回憶刺蔣案 鄭自才爆前一天才決定誰開槍

2018-01-12 10:24中央社 台北12日電

圖為刺蔣案主角鄭自才( 右二)於1991年，被航警人員強制挾上飛機、立委洪奇昌（...
圖為刺蔣案主角鄭自才( 右二)於1991年，被航警人員強制挾上飛機、立委洪奇昌（左二）則趨前阻止，形成「你推我拉」的畫面。報系資料照/龍啟文攝影
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「回憶這件事，我的心會滴血，這是痛苦的回憶」，1970年「刺蔣案」轟動一時，事件主角之一鄭自才時隔48年才寫下回憶錄，他表示從未後悔當年策劃刺蔣，「我是做一個台灣人應該要做的事情」。

1970年4月24日，時任行政院副院長的蔣經國赴美國紐約訪問，康乃爾大學博士生黃文雄與他的妹夫鄭自才等人策劃刺殺行動未果被捕，接著兩人棄保逃亡，黃文雄浪跡世界26年，鄭自才也流亡各國，坐過瑞典、英國、美國、台灣4國的牢；他在1991年毅然「翻牆」回台，以偷渡入境遭起訴被判1年徒刑。

當年刺蔣未遂，卻在海外興起一波台灣獨立運動風潮，也讓後來接任總統的蔣經國不得不正視治理問題，開始啟用台籍政治精英，讓台籍人士嶄露頭角，同時於1987年解除戒嚴令。鄭自才回想，當年如果沒有黃文雄開的那一槍，「我覺得台灣的改變會比較慢」。

鄭自才在48年之後才將刺蔣案寫成回憶錄出書，他說：「因為現在年輕人也開始覺醒了，這個時機點對了。」其實他在1991年返台時就想過要出書，「但那時候黃文雄還沒回來，也覺得政治環境還不夠成熟」。2000年陳水扁當選總統，「民進黨對我們是友善的，但又保持著友善距離，出書時機也不是很好」，回憶錄就一直延宕至今。

回憶往事，鄭自才歷歷在目，「回想這件事情，我的心是會滴血的，那個回憶不是很甜蜜，是痛苦的回憶」。刺蔣案之前，鄭自才不僅是留美碩士，還是美國一家知名建築事務所的建築師，和黃晴美育有一子一女，原本前程大好。

不過，他從60年代赴美留學後，受到美國反越戰運動、新左運動、反核武運動、校園改革等社會思潮啟蒙，「從一個封建的社會去到一個新大陸，很快就覺醒了」。

當時美國、加拿大、歐洲、日本等地的台獨組織，在1970年共同成立世界性的「世界台灣獨立聯盟」，鄭自才擔任執行秘書，同年4月得知蔣經國訪美，策劃「刺蔣」的想法就在鄭自才心中燃起，「回想起來，這個事件是歷史的必然，也是偶然」。

事實上，鄭自才的刺蔣計劃並不縝密，從開始有刺殺的想法到執行，也不過兩個星期，在行動的前一晚，他和黃文雄、賴文雄還在討論誰要開槍，「大家都惦惦」。畢竟這還是攸關一個人的性命，3人都是高知識分子，搞革命搞到要殺人，任誰都是頭一回，鄭自才說：「要扣扳機不是那麼容易，扣下去，人會死亡、會流血。」

一開始鄭自才說他來開槍，後來黃文雄考量到鄭自才和妹妹黃晴美有家庭，只有他沒結婚，做這件事情最恰當。最後，那一槍打偏了，黃文雄、鄭自才當場被逮捕。

鄭自才不認為自己是什麼英雄，「行動前還是會怕啊！這一去不是被打死就是被關」，最後兩人選擇逃亡，一來是怕當時美國和中華民國的關係，在監獄裡不安全，二來逃亡到其他國家，可以把台灣獨立的聲音傳遞出去，「後來證明這是正確的」。鄭自才逃亡各地，包括瑞典、丹麥、挪威、英國等媒體都報導，「讓歐洲各地了解台灣追求獨立的精神」。

當代台灣年輕人對刺蔣案或許陌生，不過鄭自才認為，台灣獨立運動是很多前輩的努力，刺蔣案只是其中的一個事件。他說，從沒後悔做過這件事，「我是做一個台灣人應該要做的事情，要改變，就要有破壞和建設」。

人生走到81歲才寫下33歲時發生的事，鄭自才說：「總算是對歷史有個交代，我放在心裡的大石頭終於可以落下來了。」

1970年在美國紐約行刺蔣經國的鄭自才，改執畫筆，雖已不涉政治，但仍關心時事。聯...
1970年在美國紐約行刺蔣經國的鄭自才，改執畫筆，雖已不涉政治，但仍關心時事。聯合報系資料照
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蔣經國
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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