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人資長：加班換補休就地合法，恐讓勞工更弱勢

社民黨擬聯合民團 發動公投退回勞基法

2018-01-11 15:51中央社 台北11日電

社會民主黨召集人范雲表示將聯合民間團體，發起成立「複決公投退回勞基法連線」，於全...
社會民主黨召集人范雲表示將聯合民間團體，發起成立「複決公投退回勞基法連線」，於全台發動公投連署，退回1月10日通過的勞基法修正。圖為社民黨范雲（中）與勞團一起衝場。聯合報系資料照片／記者楊萬雲攝影
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社會民主黨召集人范雲今天表示，社會民主黨將聯合民間團體，發起成立「複決公投退回勞基法連線」，於全台發動公投連署，退回1月10日通過的勞基法修正。

范雲接受中央社記者訪問時說，公投主文將與學者及參與連署團體共同討論後做出決定，首要目標希望能在2月15日先向中央選舉委員會進行第一階段的提案。

她說，如果推動複決公投退回勞基法一切順利，希望能在年底選舉併辦這項公投。

范雲表示，社民黨明天上午將聯合數個民間團體在台大校友會館共同召開記者會宣布。

公投范雲選舉
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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