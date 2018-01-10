加班費換補休入法 勞團怒：宣告周休2日瓦解

勞團組成的五一行動聯盟昨繞行立法院撒冥紙，抗議勞基法修正案三讀通過，還有人試圖將煙霧彈丟進立院。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

勞基法修正案「加碼」將加班費可換補休入法。勞團說，勞工未來不只恐領不到加班費，即使有假也可能休不到，等於宣告周休二日瓦解。

國民黨立委蔣萬安則說，前天朝野協商時，民進黨除否決他的「落實給付加班費」提案，還與勞動部突然丟出加班換補休版本，並強行表決通過。他說，民進黨敢通過這樣傷害勞工的版本，就要敢做敢當，未來必須全權負責。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，加班費換補休入法，恐失去可增加勞工所得以及休息的意義。全國產業總工會秘書長戴國榮說，低薪勞工想加班就是想增加所得，過去加班費工資計算有加成，未來換補休卻只能一比一換時數，對勞工沒好處。

高教工會成員陳柏謙說，這是幫企業節省成本，等於宣告周休二日沒了，不僅加班可能拿不到加班費，甚至連補休都可能休不到。戴國榮也擔心，補休期限、何時能休，都是老闆說了算。

但台大國發所副教授辛炳隆認為，過去爭議在於補休會消失，勞基法修法後明定補休未休完，雇主應換回加班費，「補休應不會被吃掉」，雇主也會礙於要給加班費，會讓勞工盡量將補休用完。

文化大學法律系教授邱駿彥建議，現行加班費有平日加班、休息日加班、國定假日加班三種計算機制，勞動部應發函釋規範補休使用依據、加班順序；戴國榮建議，政府應盡速輔導企業成立工會，讓勞工有能力跟雇主進行勞資協商。

【記者呂思逸／台北報導】立法院昨三讀通過勞基法修正草案，由勞團組成的五一行動聯盟在場外怒吼，「民進黨是過勞殺手」，蔡英文總統、行政院長賴清德、民進黨立院總召柯建銘都要為過勞死勞工負責，他們朝立法院丟擲冥紙、煙霧彈抗議。

台北市產業總工會總幹事陳淑綸說，此次修法號稱給彈性，實際上卻讓勞工過勞，勞工不僅工時加長，還拿不到加班費，此次修法簡直修到地獄。

新竹縣產業總工會也說，政府無視勞工權益，勞工團體將提出公投，希望透過公投，讓這次修法失效。桃園產業工會更將發起罷免同意修法的立委。