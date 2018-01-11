過勞？彈性？ 客運勞雇兩樣情

2018-01-11 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



勞基法修正案包括鬆綁七休一、輪班制換班時間等規定，勞動部會在三月公告指定適用行業，並同步勞檢。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

勞動部說三月起上路就會優先針對像醫護、交通運輸等輪班制勞工專案勞檢。北台灣汽車客運業工會聯合會昨不滿表示，近來客運駕駛猝死案例多是過勞造成，但政府仍靠攏資方、罔顧勞工性命，修法後資方機更能肆無忌憚壓榨客運駕駛，衝擊行車安全，令他們感到十分痛心。

北台灣汽車客運業工會聯合會說，客運駕駛長期處於長工時、休息時間短，由於駕駛員缺額嚴重、常被要求加班，常常上午六時上班，回到公司已是晚上十時，回家就寢已經午夜，隔天又是一早要跑車，根本睡不到六小時，未來恐將惡化，「政府罔顧勞工生命將會嘗到苦果」。

但中華民國公共汽車客運公會全國聯合會秘書長方森德表示，對勞基法修正認同且樂觀其成。方森德表示，現在雖然有解釋令可讓運輸業在重要節慶時不受限七休一，碰到清明節前一、兩周，或是除夕前幾天反而是疏運高峰，卻難以調配人力。

方森德說，現在駕駛員全台缺額仍達到兩千多人，在補齊人力前，修法可彈性挪移休假一、兩天，將是業者調配及疏運時期的權宜措施，但他也強調「這絕對不代表取消休息」，而是增加彈性延後一、兩天再休，業者不會故意排班到最極端的情況讓駕駛連續工作十二天再休息，「這也不該變成常態」。

台鐵產業工會說，台鐵最大的問題還是在人力不足導致員工整體工時長，因此呼籲台鐵盡速補齊人力，並讓車長在外站時間納入工時。

台鐵局則表示，台鐵已經爭取增加人力員額，勞基法修法對台鐵影響不大，勞工班表也會經過勞資協商同意。