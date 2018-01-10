親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞基法修法三讀
勞團抗修勞基法
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

賴香伶：加班到極致 全變責任制

2018-01-10 23:59聯合報 記者莊琇閔喻文玟王敏旭蔡容喬、郭宣彣／連線報導

勞團昨在勞基法三讀通過後繞行立法院，青年代表手拿冥紙高呼口號反對勞基法修惡。 記...
勞團昨在勞基法三讀通過後繞行立法院，青年代表手拿冥紙高呼口號反對勞基法修惡。 記者王騰毅／攝影
分享

勞基法修正案昨完成三讀，勞工是否更易過勞？台北市勞動局長賴香伶表示，若雇主把加班時數用到極致，每個行業都可能類似責任制，建議三個月總加班時數以施行細則或用其他行政命令規範，避免過勞。

但台中市勞工局長黃荷婷認為，未來「十四休四」對產業較有彈性，相信勞動部會謹守不同產業、要向目的事業主管機關申請原則，不會讓勞工過勞；討論最多的醫護也要申請，主因是缺工，同時處理才能解套。

高雄市勞工局表示，不管是輪班間隔降至八小時、加班上限彈性調升或特休遞延，只要雇主將勞資協商後的內容送勞工局備查，就會尊重雇主經營管理權限。

勞基法修正後，加班時間採三個月總量管制，每月不得超過五十四小時。賴香伶說，每月加班上限放寬到五十四小時將造成長期疲勞；以每周正常工時四十小時，加上五十四小時加班，總工時高達二百廿多小時，接近工時最高二百八十八小時的保全業；加班時數若被用到極致，每個行業就都類似責任制。

賴香伶說，三個月總加班時數上限一百卅八小時，只要規定勞資會議通過即可，不像輪班間隔及放寬七休一有主管機關把關，她對這部分修法疏漏感到遺憾，建議中央以施行細則或用其他行政命令規範，盡量縮減過勞情形。

新北市勞工局長謝政達說，反對延長工時增加、反對連續十二天工作常態化、反對輪班工作僅休八小時，但行政單位僅能配合。

賴香伶提醒，新增加班換補休，雇主一開始一定要讓勞方自主選擇要領加班費或是補休，不過法條規定「補休結算期限由勞雇雙方協商」，也就是補休期限由雇主與個別勞工協商，這部分未來若有勞資爭議，就要先看雙方書面協議。如果中央要讓新法在三月一日上路，應先明確讓地方政府了解開放哪些行業鬆綁，不宜拖延。

加班費過勞補休賴香伶勞動部
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

用新勞基法人力狂降一半 名冰店：勞工會賺更多？

2018-01-10 20:18

加班費換補休入法 勞團怒：宣告周休2日瓦解

2018-01-10 23:53

勞權自己救！ 醫勞盟發動公投連署

2018-01-11 00:09

過勞？彈性？ 客運勞雇兩樣情

2018-01-11 00:07

客運工會抗議罔顧勞工性命 業者樂觀可彈性調配

2018-01-10 21:00

加班費可換補休 高教工會：正式宣告台灣沒周休二日

2018-01-10 20:24

勞基法修法／加班費可換補休 衝擊底層勞工

2018-01-10 19:03

輪班間隔將縮短 護理工會：不把我們的命當人命

2018-01-10 17:30

勞基法翻修／自保！ 勞工這4招防過勞

2018-01-10 14:48

反勞基法修惡 醫勞盟發動公投連署

2018-01-10 14:26

抗議勞基法修法 香港團體來聲援：有國際串連必要

2018-01-10 12:45

勞基修法強勢過關 勞工四招自保

2018-01-10 12:27

影／勞基法三讀通過 勞團繞行立院、政院撒冥紙

2018-01-10 12:18

輪班間隔縮為8小時 護理人員諷：搭帳棚住護理站

2018-01-10 11:41

拒絕勞基法修惡 勞團游擊撒冥紙抗議

2018-01-10 11:28

勞基法三讀 勞方：資方要5毛民進黨給100

2018-01-10 11:23

勞團為民進黨送終 警方包圍下立院冥紙滿天飛

2018-01-10 11:19

勞基法修法三讀 醫院工會：倡議下修工會法組織門檻

2018-01-10 10:27

勞團撒冥紙抗議勞基法三讀

2018-01-10 10:18

睡覺中通過勞基法修法 勞團率百人繞行抗議

2018-01-10 10:06

林靜儀臉書發文警察辛苦了 網友酸「幹話一姐」

2018-01-10 09:53

勞基法三讀 勞團：抗爭到底

2018-01-10 09:10

寒風刺骨 立法院員警寒風中執勤維安

2018-01-10 08:11
看更多

熱門文章

直播／勞基法修法三讀！7休1成歷史 未來可連續上班12天

2018-01-10 08:46

週刊爆王思涵離婚內幕 遭家暴夫索15億外加豪宅

2018-01-10 10:00

疼惜小豬撲滿支持者六周年修勞基法 蔡英文遭酸爆

2018-01-10 15:15

讓人想哭的LINE截圖 他連6天加班無法回家吃飯

2018-01-10 14:31

國安局長搭馬英九座車赴府與會遭糾正 國安局：不實報導

2018-01-10 11:48

「多數民意支持修勞基法」林濁水：政府解決了一個危機

2018-01-10 10:26

勞基法修法造成社會不安 蔡英文表達歉意

2018-01-10 16:50

勞基法三讀是修善？還是修惡？ 謝金河這樣分析

2018-01-10 21:51

民進黨硬過勞基法 施正鋒：海水退了才知道誰沒穿褲子

2018-01-10 10:08

睡夢修勞基法？ 許毓仁大吼「睡覺的全部給我起來」

2018-01-10 08:07

議員王欣儀影射襲胸女警 陳為廷臉書反駁

2018-01-10 21:24

立院加碼加班費可換補休入法 學者：瘋掉了

2018-01-10 15:07

用新勞基法人力狂降一半 名冰店：勞工會賺更多？

2018-01-10 20:18

「舉雙手也贏不了民進黨」 顏寬恒：滿嘴謊言的蔡政府

2018-01-10 08:07

創意春聯「罪有英德」諷勞基法修法 網：去哪買？

2018-01-10 22:58

圖輯／睡夢中修正通過的勞基法 看「斷電」的立委們

2018-01-10 11:16

勞基法三讀7休1沒了 行政院：維護勞工權益決心不變

2018-01-10 09:15

這一夜勞工輸掉什麼？ 勞基修法利弊總盤點

2018-01-10 13:36

勞基法修法／加班費可換補休 衝擊底層勞工

2018-01-10 19:03

加班費可換補休 高教工會：正式宣告台灣沒周休二日

2018-01-10 20:24

合歡山急凍奇兵！ 國軍武嶺覆練雪中作戰救援

2018-01-10 12:16

女警凱道執勤遭襲胸暫不追究？ 王欣儀：壓力下不得不為

2018-01-10 11:04

勞基法三讀通過 侯漢廷：立委瀆職對不起全台灣人

2018-01-10 09:14

馬英九：李大維也是中山學人 如果也是抓耙子怎麼辦？

2018-01-10 15:33

林靜儀臉書發文警察辛苦了 網友酸「幹話一姐」

2018-01-10 09:53

蔡英文為勞基法爭議致歉 孫大千：她還欠三件事

2018-01-10 20:48

【重磅快評】勞基法這樣修 綠營以老闆自居嗎？

2018-01-10 13:59

立院加碼加班費換補休 勞動部長林美珠：補休年度結清

2018-01-10 16:38

馬英九告過的名嘴、民代…他們下場如何？

2018-01-10 10:00

影／勞基法三讀 國民黨立委鞠躬道歉、哽咽

2018-01-10 10:44

馬英九和蔣經國的第一類接觸 「炮轟」蔣經國家！

2018-01-10 15:45

【重磅快評】民進黨睡覺立法 進化速度太驚人

2018-01-10 17:02

勞基法三讀 賴清德：勞資魚水相幫促雙方合作

2018-01-10 11:11

柯建銘批：藍營集體弱智 時力只會抹黑作秀

2018-01-10 22:44

勞基法三讀 勞方：資方要5毛民進黨給100

2018-01-10 11:23

國民黨花蓮縣長選舉徵召徐榛蔚？ 吳敦義：她是有約的

2018-01-10 12:12

勞基法修正案三讀 七休一確定鬆綁

2018-01-10 09:01

勞基法三讀 蔣萬安痛批民進黨 「過勞死的劊子手」

2018-01-10 10:03

【重磅快評】民進黨睡覺立法 進化速度太驚人

2018-01-10 17:02

【重磅快評】日本人將笑台灣是過勞之島

2018-01-10 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top