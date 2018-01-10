賴香伶：加班到極致 全變責任制

勞團昨在勞基法三讀通過後繞行立法院，青年代表手拿冥紙高呼口號反對勞基法修惡。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

勞基法修正案昨完成三讀，勞工是否更易過勞？台北市勞動局長賴香伶表示，若雇主把加班時數用到極致，每個行業都可能類似責任制，建議三個月總加班時數以施行細則或用其他行政命令規範，避免過勞。

但台中市勞工局長黃荷婷認為，未來「十四休四」對產業較有彈性，相信勞動部會謹守不同產業、要向目的事業主管機關申請原則，不會讓勞工過勞；討論最多的醫護也要申請，主因是缺工，同時處理才能解套。

高雄市勞工局表示，不管是輪班間隔降至八小時、加班上限彈性調升或特休遞延，只要雇主將勞資協商後的內容送勞工局備查，就會尊重雇主經營管理權限。

勞基法修正後，加班時間採三個月總量管制，每月不得超過五十四小時。賴香伶說，每月加班上限放寬到五十四小時將造成長期疲勞；以每周正常工時四十小時，加上五十四小時加班，總工時高達二百廿多小時，接近工時最高二百八十八小時的保全業；加班時數若被用到極致，每個行業就都類似責任制。

賴香伶說，三個月總加班時數上限一百卅八小時，只要規定勞資會議通過即可，不像輪班間隔及放寬七休一有主管機關把關，她對這部分修法疏漏感到遺憾，建議中央以施行細則或用其他行政命令規範，盡量縮減過勞情形。

新北市勞工局長謝政達說，反對延長工時增加、反對連續十二天工作常態化、反對輪班工作僅休八小時，但行政單位僅能配合。

賴香伶提醒，新增加班換補休，雇主一開始一定要讓勞方自主選擇要領加班費或是補休，不過法條規定「補休結算期限由勞雇雙方協商」，也就是補休期限由雇主與個別勞工協商，這部分未來若有勞資爭議，就要先看雙方書面協議。如果中央要讓新法在三月一日上路，應先明確讓地方政府了解開放哪些行業鬆綁，不宜拖延。