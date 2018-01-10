勞基法翻修／自保！ 勞工這4招防過勞

2018-01-10 14:48 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



勞基法修正案三讀通過，勞工要確保自身權益，首要是搞懂自己是否屬於例外原則適用對象。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

勞基法翻修，勞工要確保自身權益，首要是搞懂自己是否屬於例外原則適用對象，其次是確認自己所屬公司是否經工會同意或勞資會議，第三則是若屬30人以上公司，必須將變更決定送地方政府備查；最後勞工仍保有最終決定權，可以拒絕調整變更。

因此對勞工來說，第一步先要確認所屬行業是否屬於例外適用對象。以七休一為例，除了目前已有40個行業屬於四周變形工時，可以不受七休一限制外，多數行業都要遵守七休一。未來雖可經目的事業主管機關同意而開放新的行業，勞工要注意是否為所屬行業。

若變更輪班間隔休息時間，則適用對象更非所有勞工，而是僅限採輪班制的勞工，若事業單位要縮短休息時間少於11小時，必須符合特特原因、特殊狀況，且經目的及主管機關同意。

第二步即使所屬行業經中央同意可不受七休一限制，還要經個別企業內部機制，亦即工會或勞資會議，勞工應確認公司程序是否完整。

第三步，若公司員工為30人以上，事業單位還要將變更工時或輪班間隔等計畫送地方政府備查後，才能開如執行該項變更計畫。

最後，即使上述三個步驟都完成，若勞工本人不同意，仍可表示意見，只要勞工不同意，雇主不得強迫，否則勞可以提出檢舉。