拖鞋丟總統府…勞團喊：我們心很沉痛

勞團昨天下午轉往凱達格蘭大道抗議，朝總統府方向丟拖鞋表達不滿。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

勞團夜宿立法院外反對立法院再修勞基法，昨天繞行立院周遭發生兩波推警衝突，隨即轉戰凱達格蘭大道表達不滿，批總統蔡英文是「過勞幫凶」，並朝總統府丟塑膠拖鞋，大喊「停下過勞列車，蔡英文立刻撤案！」

對立法院持續對勞基法二、三讀，勞團組成的五一行動聯盟誓言，將抗爭到底、遍地開花、烽火連天，絕對不會善罷干休，民進黨政府只要撤除拒馬、蛇籠等路障，他們將立即突襲抗議。

另外，前夜在台北車站「臥軌抗議」的桃產總秘書長姚光組等十五人，遭警方依公共危險罪嫌及違反鐵路法送辦，台北地檢署偵訊後全數請回，其中九人限制住居。

勞團昨在立院周邊繞圈遊行，高喊「民進黨懸崖勒馬、在野黨別打假球」，呼籲政府撤除勞基法修惡草案，並與警方發生兩波推警衝突，新竹縣產業總工會秘書長范玉梅昨天上午暈倒送醫，其餘成員持續反對立院修勞基法，她表示，夥伴在北車臥軌，「我們心很沉痛」，雖影響旅客，但一時不便，若可擋下過勞法案，「這是值得的！」

勞團昨下午從立法院步行到凱道召開記者會，大喊「拒絕過勞，撤回惡法！」聯盟成員也批評，勞基法修法爭議大，蔡英文總統卻從未出面，北市產總理事長鄭雅慧說，原本期望時代力量一同反對勞基法修惡，沒想到時代力量前日提出的修法版本幾乎跟民進黨版一樣，時代力量眼見苗頭不對，馬上就退出協商，出賣勞工，「根本打假球」。也指國民黨提出休息日出勤換補休，得依加班費比率兌換，若因此跟民進黨交換妥協，也是打假球。