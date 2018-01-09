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徹夜表決戰！關鍵「七休一」確定鬆綁 勞工可連上12天班

反勞基法修惡 勞團再與警方推擠

2018-01-09 22:02聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

立法院目前正在二讀表決勞基法修法，五一行動聯盟持續在立院外抗議，晚間並展開第三度遊行，前往封鎖線外最靠近立法院議場的鎮江街高喊「退回惡法」，並與警方爆發推擠。

勞基法修法抗議，晚間陸續有青年、學生自發加入，目前人數約100多人，五一行動聯盟晚間9點再度從青島東路步行至鎮江街，他們高喊，「拒絕過勞、退回惡法」。與警方推擠後，目前持續在鎮江街抗議中。

五一行動聯盟反勞基法修惡，晚間並展開第三度遊行，前往封鎖線外最靠近立法院議場的鎮...
五一行動聯盟反勞基法修惡，晚間並展開第三度遊行，前往封鎖線外最靠近立法院議場的鎮江街高喊「退回惡法」。記者胡經周／攝影
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五一行動聯盟反勞基法修惡，晚間並展開第三度遊行，前往封鎖線外最靠近立法院議場的鎮...
五一行動聯盟反勞基法修惡，晚間並展開第三度遊行，前往封鎖線外最靠近立法院議場的鎮江街高喊「退回惡法」，並與警方爆發推擠。記者胡經周／攝影
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五一行動聯盟反勞基法修惡，晚間並展開第三度遊行，前往封鎖線外最靠近立法院議場的鎮...
五一行動聯盟反勞基法修惡，晚間並展開第三度遊行，前往封鎖線外最靠近立法院議場的鎮江街高喊「退回惡法」，並與警方對峙。記者胡經周／攝影
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立法院過勞
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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