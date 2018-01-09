時力為勞基修法致歉 羅智強酸：口嫌體正直

2018-01-09 20:32 聯合新聞網 綜合報導



為了抗議勞基法修正案，時代力量立委自5日晚間於總統府前靜坐抗議，直到8日清晨才遭警方驅離，今日也赴立院議場前舉布條抗議，並對人民致歉，其中黃國昌更哽咽道歉，此景看在前總統府秘書長羅智強眼裡，卻指時力版本與綠營相差無幾，不懂黃國昌要道歉什麼，在臉書PO文指時代力量根本是「口嫌體正直」。

宣布退出勞基法協商的時代力量立委，今日出面向勞工道歉。聯合報系資料照／記者劉宛琳攝影 分享 facebook

時代力量8日不滿政院對於勞基法修正案的處理態度，宣布退出協商，並於今日上午現身議場前道歉，對此立委黃國昌含淚道歉，表示執政黨過去稱法案可協商都只是話術，針對無法阻止勞基法修惡向勞團、人民致歉，但羅智強卻認為，時力為了些沒有實質差別的貼文絕食、淋雨、退出協商「到底是哪招？」，認為時代力量表面上反對綠營的提案，但端出來的牛肉卻都差不多。

羅智強舉例，時代力量在放寬七修一及輪班間隔中加上「經立法院同意」，看似由政府審核把關，但在現今政院、立院都由綠營獨大的情形下，時力版本加上的這句但書無疑是「脫褲子放屁」，而為了這些文字遊戲，時力用絕食、淋雨頻頻出招，不禁讓他直言「到底是哪招？」，指出從黃國昌在罷免案違反自己提出的「簡單多數決」後，時力又再一次示範什麼叫做「口嫌體正直」。

羅智強認為時力動作頻頻，不過是想給蔡總統難看，順便在2018的選戰壓縮民進黨席次，而勞基法修正案目前已通過二讀，對於民進黨曾揚言明天前必過三讀，民進黨團總召柯建銘今日改口表示無法控制確切時間。