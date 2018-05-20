洪孟楷轟吳茂昆 「臉皮厚到可得諾貝爾奬」

2018-05-20 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



教育部長吳茂昆今天面對媒體詢問時上周五全教總抗議時表示「不知為何被要求下台。」國民黨副發言人洪孟楷在臉書PO文，狂批吳茂昆的厚臉皮，可得諾貝爾奬。

洪孟楷說，全教總因為吳茂昆「公私不分、聲名狼藉、傲慢自大，認為自己從不犯錯」所以要求下台，結果吳茂昆到現在還不知道全教總的訴求，這樣的官員可說是無知！