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新聞幕後／為盡速「拔管」 吳茂昆踢了臨門一腳

2018-05-17 23:46聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

法院判案，當事人還有答辯機會；管中閔自1月5日當選台大校長，到4月27日被「拔管」，102天過程中，教育部從未通知管中閔去說明。

知情人士指出，在4月25日召開的第2次跨部會諮詢小組會議中，包括法務部政次蔡碧仲和國北教大教授周志宏，都提到依照行政程序法，應給當事人陳述意見的程序，但又顧慮到通知管中閔，又要延誤數日，最後在「盡快處理」的目標下，吳茂昆部長裁定聚焦在遴選過程的瑕疵，2天後教育部要求台大重啟遴選程序。

據指出，蔡碧仲直接建議教育部不予聘任管中閔，獲得周志宏附議，但周不只一次提到，應讓管中閔有陳述意見的機會，本人親自說明最好，或者通知管提供書面意見。蔡碧仲也覺得，教育部作決定前，讓管中閔來表示意見會比較好。吳茂昆還問人事處，是否通知管中閔但他都沒有回應？人事處同仁回答說，從來沒有正式通知管中閔。

由於吳茂昆之前已對外承諾，4月27日作出決定，如果再通知管中閔給他有答辯機會，恐怕會拖到4月27日以後。據指出，吳茂昆在會中指出，台大遴選委員會未善盡審查，是最大的瑕疵，以至於台大校務會議代表在進行推薦投票時，因為資訊揭露不完全，這樣對第一關被刷掉的人很不公平。

然而，吳茂昆也提出一個問題，如果台大遴委會不接受教育部的決定怎麼辦？蔡碧仲認為，可以走行政救濟。吳茂昆最後裁定聚焦在遴選過程違法，2天後，教育部迅速作出要求台大重啟遴選程序的決定。

教育部長吳茂昆主持第2次跨部會小組會議時，拍板以遴選過程有瑕疵為由來「拔管」。圖...
教育部長吳茂昆主持第2次跨部會小組會議時，拍板以遴選過程有瑕疵為由來「拔管」。圖／聯合報系資料照
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管中閔教育部台大

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