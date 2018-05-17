批校務會議缺專業法律 台大法律人連署籲重啟校長遴選

2018-05-17 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



一群法律人發起「重啟校長遴選、重建校務會議正當程序、建立台大學術與法治典範」連署。圖／取自連署網站 分享 facebook

一群任職於台大法律學院，與畢業於台大法律學院的法律人，今天發起「重啟校長遴選、重建校務會議正當程序、建立台大學術與法治典範」連署。聲明中指出，台大5月12日召開的臨時校務會議，欠缺充分且專業的法律問題盤點，其結果「罔顧法治，曲解大學自治」，其決定「展現民主失靈、專業空白」，令人痛心。

聲明指出，要建立校園決策民主程序的正當性，重拾大學自治應有之典範與功能，必須尊重法律；校務會議亦應站在法律資訊完備、專業評估與分析齊全的基礎上，進行討論並形成共同意志。聲明最後呼籲台大重啟校長遴選程序，暫不受臨時校務會議決議的影響，避免不當延宕。

●完整聲明全文如下：

連署網站:https://sites.google.com/site/restartelection/home