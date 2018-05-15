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談拔管案 李錫錕：拔管黑手就是蔡總統嘛！

2018-05-15 12:51聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

台大財經系教授管中閔日前召開記者會，呼籲蔡英文揪出「拔管黑手」，蔡則以不知情回應。台大政治系教授李錫錕今天對此表示，「拔管黑手是誰，就是身兼民進黨主席的蔡總統嘛！」他更痛批，蔡政府在完全沒有任何法律根據，僅以「莫須有」、「欲加之罪何患無辭」的所謂瑕疵，就要拔掉一個最高學府合法遴選出來的校長，根本是在搞「文革批鬥」。

台大政治系教授李錫錕拍影片談蔡政府拔管，短短幾小時已逾1.5萬人觀看。圖／翻攝自...
台大政治系教授李錫錕拍影片談蔡政府拔管，短短幾小時已逾1.5萬人觀看。圖／翻攝自粉絲專頁
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李錫錕說，台大上周召開校務會議，做成教育部應盡快聘任的決議；教育部還是要求台大進盡速重啟遴選程序、補正瑕疵，換句話說，就是「我是老大，你要聽我的，趕快重選就對了」。但有趣的是，同為台大校友的前副總統呂秀蓮及前行政院長張善政，居然共同聯合發表認同台大的決議，換句話說，蔡政府這種文革式作法，已連自家人都看不下去。

他認為，這做法把整個國家的學術自由，以及政治與學術之間的界線全都泯滅掉了，這是民主法治社會中完全不能接受的事情，國外民主國家也很少看到這麼誇張的作法。之前潘文忠部長是蔡總統的人，但是拔管不力，加上還是有點學術良知才選擇辭職，現在爭議纏身的吳茂昆部長，當然也是蔡總統的人。

他推測，從卡管到拔管長達4月，這些案子一定每天都會出現在蔡總統的桌子上，如果沒有她的明示或暗示，絕對沒有一個部長膽敢這樣拔掉一個最高學府以合法程序選出來的校長。身為政治系教授，他要以更宏觀的角度看拔管案，民進黨上台完全執政以來，台灣的社會監督力量正迅速萎縮，社運份子正在「抱頭燒」，不知該如何對付比國民黨更窮凶極惡的民進黨。

李錫錕認為，如果拔管行為是發生在國民黨政府執政時期，絕對會發生比新五四運動更大規模的反彈。姚文智曾說，拔管就像拆掉101大樓上的違建，他倒認為，更像是拆掉台灣的高等教育這棟大樓上最重要的避雷針。他也細數，大家以為蔡英文上台後，可以過著充滿台灣價值的好日子，但從勞基法修惡、油電雙漲2.0、拔管案爭議來看，台灣的敗壞才正要開始。

台大民進黨李錫錕

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