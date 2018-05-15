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全教總：調查顯示多數認為教長吳茂昆不適任

2018-05-15 11:27聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

全教總理事長張旭政上午舉行記者會。指出調查結果顯示，57位年底要參選縣市長的參選...
全教總理事長張旭政上午舉行記者會。指出調查結果顯示，57位年底要參選縣市長的參選人，不論黨派，沒有任何人認為教育部長吳茂昆適任。記者林澔一／攝影
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全國教師工會總聯合會一周前發出問卷，詢問57位年底要參選縣市長的參選人，教育部吳茂昆適合繼續當教育部長嗎？共有17人回覆，結果是不論黨派，沒有任何人回覆「適合」。現任縣市首長，僅有南投縣長林明溱表示「不方便表態」。

結果得知，縣市因為教育經費有許多要靠教育部補助，在不願得罪教育部長的情況下，選擇不表態。值得玩味的是，現在民進黨在大多數的縣市執政，非執政縣市的參選人也積極爭取表現，卻沒有任何一個民進黨籍參選人願意表態，挺執政黨的教育部長。

全教總理事長張旭政上午舉行記者會。指出調查結果顯示，57位年底要參選縣市長的參選...
全教總理事長張旭政上午舉行記者會。指出調查結果顯示，57位年底要參選縣市長的參選人，不論黨派，沒有任何人認為教育部長吳茂昆適任。記者林澔一／攝影
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教育部民進黨吳茂昆

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