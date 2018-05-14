小英回應管案 藍委要她好好「想想」這句話

2018-05-14 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



蔡英文總統。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

蔡英文總統今天終於回應「拔管」事件，她表示教育部依法處理。但國民黨雲林縣長參選人張麗善諷刺，不只蔡總統這樣說，行政院長賴清德、行政院發言人徐國勇也說教育部依法處理。請問教育部依的是《大學法》哪一條哪一項，認定自己有准駁的權力？

張麗善說，蔡英文的表現一如往常，就是重新唸一次「文膽」幫她寫好的「官方說法」，了無新意。

張麗善指出，《大學法》第9條明訂，公立大學校長由教育部「聘任之」，私立大學校長由教育部「核准聘任之」。當年修法之所以明文差異，就是為了落實大學自治，也是《大學法》第1條「大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權」的精神。

張麗善表示，教育部當然有適法性監督的權力，所以《大學法》規定公立大學校長之產生，必須組成遴選委員會，其中教育部代表佔五分之一。私立大學校長人選則僅由董事會決議，所以教育部對私立大學校長的聘任，仍保留核准之權力。

張麗善表示，這也就是說，「台大校長遴選是在教育部全程監督之下，依法選出管中閔擔任臺大校長」，教育部沒有理由、沒有法源不聘任之。徐國勇宣稱，「公立大學拿教育部大筆預算，所以自然有准駁的權力」，才是惡意扭曲的法律見解。

張麗善說，卡管案拖延至今4個月，社會大眾只看見民進黨傾巢而出，每天在媒體上放話宣稱管中閔違法、抹黑；但至今卻無人能夠舉出管中閔到底違反哪一條法律！教育部也不敢在公文上寫明准駁，甚至不敢承認公文是行政處分，更偷偷將跨部會諮詢小組的會議紀錄，列為不可告人的十年機密。

張麗善表示，從管中閔當選台大校長的那一天起，接踵而來的烏龍爆料抹黑，就已經是全面的政治清算了。蔡英文說「很不幸的是，有些事情被政治化了，有些人試圖把它政治化了」，這句話我們原封奉還，請英女皇看看民進黨背後的拔管黑手，好好「想想」這句話吧。