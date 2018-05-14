李艷秋：誰是「面目猙獰」的俗辣公務員？ 自己知道

2018-05-14 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



資深媒體人李艷秋。圖／聯合報資料照片 分享 facebook

資深媒體人李艷秋今天以「那些面目猙獰的俗辣們」批判蔡政府各部會裡頭的公務員，她在臉書上貼文說，老教育部長曾志朗在拔管事件中說，他很痛心看到以前的同事「面目猙獰」，不斷想抓別人的錯處，「台灣不應該這樣走下去」。

她說，讓老部長以『面目猙獰』來形容，可以想見這段時間，一個全台灣最有教育文化氣質的教育部，充滿了欲將管中閔除之而後快的殺伐之氣。但單單教育部「面目猙獰」嗎？

李艷秋說，從論文抄襲、獨董爭議到赴大陸兼職，可以想像有一批公務員上窮碧落下黃泉，到處搜羅管中閔的「罪狀」。在論文及獨董問題上都鎩羽之後，大張旗鼓組跨部會諮詢小組，以大陸兼職來定管中閔生死。從立委柯志恩公布的名單看，成員是法務部、陸委會、人事總處及學者，主題是管中閔赴大陸學術交流的適法性，會議結束後第二天，教育部發出公文，不准管中閔上任，理由是獨董爭議。

她指出，可以想像這個跨部會諮詢會議裡的政務官們，沮喪地發現抓不到把柄，最後由『某部會』主導，轉回獨董爭議；讓人傻眼的是，這場決定拔管的會議裡，並沒有獨董的主管機關金管會。這是殺紅了眼，刀不見血不回鞘的堅持啊！

她說，他們的「面目猙獰」表現給誰看呢？除了主子以外，絕對不能給人民看，更不能被法律看到，於是他們將行政權擴張到極致，用俗辣築一面保護牆。一起算算這些面目猙獰的公務員，幹了多少俗辣事？