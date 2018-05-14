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李艷秋：誰是「面目猙獰」的俗辣公務員？ 自己知道

2018-05-14 22:25聯合報 記者黃國樑╱即時報導

資深媒體人李艷秋。圖／聯合報資料照片
資深媒體人李艷秋。圖／聯合報資料照片
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資深媒體人李艷秋今天以「那些面目猙獰的俗辣們」批判蔡政府各部會裡頭的公務員，她在臉書上貼文說，老教育部長曾志朗在拔管事件中說，他很痛心看到以前的同事「面目猙獰」，不斷想抓別人的錯處，「台灣不應該這樣走下去」。

她說，讓老部長以『面目猙獰』來形容，可以想見這段時間，一個全台灣最有教育文化氣質的教育部，充滿了欲將管中閔除之而後快的殺伐之氣。但單單教育部「面目猙獰」嗎？

李艷秋說，從論文抄襲、獨董爭議到赴大陸兼職，可以想像有一批公務員上窮碧落下黃泉，到處搜羅管中閔的「罪狀」。在論文及獨董問題上都鎩羽之後，大張旗鼓組跨部會諮詢小組，以大陸兼職來定管中閔生死。從立委柯志恩公布的名單看，成員是法務部、陸委會、人事總處及學者，主題是管中閔赴大陸學術交流的適法性，會議結束後第二天，教育部發出公文，不准管中閔上任，理由是獨董爭議。

她指出，可以想像這個跨部會諮詢會議裡的政務官們，沮喪地發現抓不到把柄，最後由『某部會』主導，轉回獨董爭議；讓人傻眼的是，這場決定拔管的會議裡，並沒有獨董的主管機關金管會。這是殺紅了眼，刀不見血不回鞘的堅持啊！

她說，他們的「面目猙獰」表現給誰看呢？除了主子以外，絕對不能給人民看，更不能被法律看到，於是他們將行政權擴張到極致，用俗辣築一面保護牆。一起算算這些面目猙獰的公務員，幹了多少俗辣事？

1諮詢小組成員名單打死不公布，在立委逼迫下交出來，原來吳茂昆在接教育部長前，就是拔管諮詢小組的委員，參與成員全是政務官，難怪不能公佈

2,拔管的會議紀錄列為機密，一年後才能解密。

3,管中閔涉論文抄襲的公文，保密期長達十年。

4,拔管公文不提准或駁，也不說明管是否還能參選，更沒有列出管中閔違反的法條

5,強調拔管非行政處分只是行政指導，因此台大不能提行政救濟

她說，一個大學校長遴選，竟然是國家機密？實在不可思議！之所以這麼做，唯一的理由，就是在高層『絕不能讓台大失守』的指示下，公務員將管中閔以羅織入罪的方式達到目的，但是過程見不得陽光，曝光的話有人會倒霉，所以把一切列為機密，是最好的保障。

李艷秋問，「這不是黑箱，什麼是黑箱？」如果你憂慮公務員只看顏色，違法濫權，聽說有個單位叫監察院，可以治這些面目猙獰的俗辣們！叩叩叩，監院有人在家嗎？喔！只有陳師孟在啊？他有空嗎？喔！正在忙著為阿扁脫罪啊！....台大這種事太不重要，還是不要煩他吧！

她說，如果你還是氣不過，最好的方法就是把他們介紹給大家認識，讓他們面對陽光，首先就來認識做出拔管決定的跨部會諮詢小組，他們是....（鼓聲+燈光+掌聲）

法務部次長蔡碧仲

陸委會副主委邱垂正 處長蔡志儒 處長華士傑

行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮 科長許孟智

教育部長吳茂昆 周志宏教授 前世新大學校長賴鼎銘

她說，裡面誰是面目猙獰的俗辣？自己清楚！如果覺得自己不是，請站出來，說明自己在會議中的立場。面對政府無限濫權，毀棄民主法治，小老百姓能怎樣呢？這次他們可以面目猙獰的對台大，下次就是你我了。

管中閔教育部公務員

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