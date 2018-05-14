張善政：民進黨「一言堂」快與對岸不相上下

2018-05-14 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



張善政（右）與呂秀蓮（左）共同以台大校友身分，各自發表聲明，支持台大校務會議的決定。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前副總統呂秀蓮和前行政院長張善政，昨天共同發表聲明，支持台大臨時校務會議的決定，綠營人事一片撻伐，連叫呂「重配老花眼鏡」的酸民語言都脫口而出。張善政今晚臉書發文感嘆，如果民進黨員坐視呂副在這事上變成民進黨的孤鳥，那「民進黨的一言堂好像跟對岸快要不相上下了咧！」

張善政說，昨天聲明發出後，媒體朋友問他最多的問題，就是為什麼會跟呂副一起做這事？他說，原本自己對台大校長選舉事，除了日前在臉書這嘆他當年支持國民黨退出校園，沒想到今天民進黨卻反過來把手伸入校園外，「我一直三緘其口」。

張善政說，日前得知呂副從她法律專業角度對台大校長選舉的看法，不禁很佩服她能夠跳脫民進黨的框框，有這樣持平客觀的意見，但「我不敢想像她背後所面對的壓力」，所以在得知自己有機會與她一起發表聲明時，「我自己原來的顧慮變得微不足道，當然要出來一起發聲」。

「我真的很期待大家跳脫藍綠來看台大風波…」，張善政說，他好奇的是，蔡政府對台大校長選舉結果這一路的打壓，綠色選民或民進黨員難道沒有人有像呂副這樣的疑慮嗎？如果民進黨員坐視呂副在這事上變成民進黨的孤鳥，那民進黨的一言堂好像跟對岸快要不相上下了咧！