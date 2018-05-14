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聘獨董企業回饋學校 1年最少1億

2018-05-14 21:22聯合報 記者孫中英╱即時報導

台灣大學能取得的資源，傲視各大專院校。圖為在台大校園舉辦的徵才博覽會。記者孫中英...
台灣大學能取得的資源，傲視各大專院校。圖為在台大校園舉辦的徵才博覽會。記者孫中英／攝影。
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教育部調查，全台專任教授兼任企業獨董約有400例。一名兼任獨董的教授表示，企業聘任獨董會與學校簽訂產學合作契約「回饋學校」，一分產學合作契約，1年回饋學校金額少則30萬元、多則100萬元，全台有400名教授兼獨董，聘獨董的企業每年回饋各大專院校至少1億元起跳，且校方幾乎不用負擔任何成本，就取得這項資源。

教育部拿管中閔出任台灣大哥大獨董身分做文章，想藉此「拔管」，但野火卻燒向各大專院校出任獨董的教授。一名兼獨董的教授表示，多年來企業聘獨董，都會藉「產學合作契約」提供回饋金回饋學校，對資源較少的學校來說，這是一筆重要挹注，且沒有任何成本負擔。現在卻因為教育部「拔管」，被有心人士誤導，導致外界以有色眼光看待兼獨董的教授和企業，讓雙方都招致許多沒有必要的指責。

這名教授表示，教授被企業提名出任獨董，並經股東會選任後，企業才會與學校簽訂產學合作契約，企業藉此提供一筆回饋學校的資金，較低的1年約30萬元，資本額逾100億元的中大型企業每年的回饋金有100萬元，全台400名教授兼任獨董，若以最低金額30萬元計算，每年企業回饋學校至少1.2億元，但實際回饋金額，應遠超過這個數字。

由於獨董1任3年，企業回饋的資金，也會給3年。校方拿到回饋金後，主要會分配給當獨董的教授所在系所，例如財金系教授當獨董，這筆錢主要會提供財金系運用。全國大專院校，又以台灣大學有113名教授兼職獨董情況最多，台大歷年也獲取最多的企業回饋。

但這名教授指出，很多大專院校沒有台大、政大的豐厚資源，因此，學校若有教授兼獨董，這筆企業回饋金反而是筆重要挹注，且若教授擔任獨董的企業經營出狀況，投資人要告的是兼獨董的教授，也不是學校。但近期獨董爭議，企業拿錢回饋學校，反而被外界質疑，教授兼任獨董意願也更低落。

教育部

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