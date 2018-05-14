側寫／熬過最辛苦的時候 管中閔「升級」了...

2018-05-14 03:38 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部宣布拔管後，台大財金系教授管中閔，昨天二度公開現身，與媒體茶敘。昨天的管中閔，情緒比上次平穩，語氣也較和緩，談到他一直念茲在茲的大學自主、社會信賴、和台灣高教發展時，言談間依舊不失堅定語氣。

4月27日教育部宣布「拔管」，兩天後的首次媒體茶敘，管中閔比較激動。昨天，管中閔不談題外話，也沒有任何情緒性發言。

有媒體發現管中閔這次的轉變，管中閔說，因為現在這件事已經變成公眾議題，不宜用情緒性的發言影響大家的觀感，應該回歸事情的本質來討論。

「我隨時提醒自己」，管中閔說，上次媒體茶敘後，他有自我檢討，「這是我對自己的要求。」

「卡管」事件剛發生時，管中閔的情緒曾經一度低落到終日不發一語，鎮日埋首批讀一本本學生論文。昨天有媒體問管中閔現在心情如何？管中閔說，「曾經有過辛苦的時候，但都過去了。」

經歷四個多月的腥風血雨，管中閔的信念依舊，他仍然是當時那位在治校理念說明會上，暢談台大「變革」，希望進行「由下而上」社會工程的管中閔。

然而，還沒正式上任的管中閔，早就意識到台大財務缺口的嚴重性，昨天他重整心情，以台大教師的身分站出來，希望社會各界給予台大實質性的幫助，別讓台大和台灣高教，被藍綠惡鬥持續傷害。