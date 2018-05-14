親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台大校長空窗中
35th政大金旋獎
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

側寫／熬過最辛苦的時候 管中閔「升級」了...

2018-05-14 03:38聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部宣布拔管後，台大財金系教授管中閔，昨天二度公開現身，與媒體茶敘。昨天的管中閔，情緒比上次平穩，語氣也較和緩，談到他一直念茲在茲的大學自主、社會信賴、和台灣高教發展時，言談間依舊不失堅定語氣。

4月27日教育部宣布「拔管」，兩天後的首次媒體茶敘，管中閔比較激動。昨天，管中閔不談題外話，也沒有任何情緒性發言。

有媒體發現管中閔這次的轉變，管中閔說，因為現在這件事已經變成公眾議題，不宜用情緒性的發言影響大家的觀感，應該回歸事情的本質來討論。

「我隨時提醒自己」，管中閔說，上次媒體茶敘後，他有自我檢討，「這是我對自己的要求。」

「卡管」事件剛發生時，管中閔的情緒曾經一度低落到終日不發一語，鎮日埋首批讀一本本學生論文。昨天有媒體問管中閔現在心情如何？管中閔說，「曾經有過辛苦的時候，但都過去了。」

經歷四個多月的腥風血雨，管中閔的信念依舊，他仍然是當時那位在治校理念說明會上，暢談台大「變革」，希望進行「由下而上」社會工程的管中閔。

然而，還沒正式上任的管中閔，早就意識到台大財務缺口的嚴重性，昨天他重整心情，以台大教師的身分站出來，希望社會各界給予台大實質性的幫助，別讓台大和台灣高教，被藍綠惡鬥持續傷害。

教育部賣力配合民進黨演出的「拔管」大戲，正式進入第二集，究竟會怎麼演下去，端看蔡總統是否能在520前，回應管中閔昨天的喊話，做一次具有政治智慧和高度的決定，弭平這場風暴擴大蔓延。

教育部宣布拔管後，台大財金系教授管中閔，昨天二度公開現身，與媒體茶敘。記者鄭清元...
教育部宣布拔管後，台大財金系教授管中閔，昨天二度公開現身，與媒體茶敘。記者鄭清元／攝影
分享

管中閔台大教育部

相關新聞

「不是挺管 是挺法治」 呂秀蓮、張善政 要教部依法聘管

2018-05-13 23:56

管中閔籲蔡總統 520前弭平風暴

2018-05-13 23:23

看問題／管案妥協重啟遴選 像買法拍屋…

2018-05-13 23:54

斥拔管理由指鹿為馬 洪孟楷：之後蔡英文稱帝也不意外

2018-05-14 03:22

呂、張聲明 管中閔驚訝：盼重視所傳達的良知

2018-05-14 00:06

呂秀蓮和張善政共同表態 他牽的線…

2018-05-13 23:45

台大學生 六月將提訴願

2018-05-13 23:35

政院：公立大學校長聘用 教部有准駁權

2018-05-13 23:30

張善政發聲明挺管 段宜康：標準的不知迴避

2018-05-13 22:35

呂秀蓮反對拔管 洪孟楷：好在台灣還有良知與正義

2018-05-13 21:31

違法兼任獨董？ 管中閔重申：台大已說明沒有違法

2018-05-13 19:12

拔管之亂如越戰 葉匡時：民進黨別輸到不可收拾

2018-05-13 18:03

呂秀蓮籲聘管 劉櫂豪：管案教育部未違反大學自治

2018-05-13 17:56

呂秀蓮要教育部聘管中閔 段宜康酸：重配老花眼鏡吧

2018-05-13 16:33

回應張善政呂秀蓮發聲 管中閔：我講話恐減損聲明價值

2018-05-13 16:02

影／教育部堅持台大校長重啓遴選 馬搖頭：很不正當

2018-05-13 15:32

管中閔向總統喊話 別讓拔管案成為不可承受之重

2018-05-13 15:20

影／也談「台灣價值」 管中閔盼教部尊重台大決定

2018-05-13 15:04

影／管中閔向蔡喊話：相信總統不願看到風暴擴大

2018-05-13 14:54

影／管中閔再現身！籲各界以捐款行動支持台大

2018-05-13 14:35

管中閔案 政院：教育部對公立大學校長有核准權

2018-05-13 14:16

影／呂秀蓮、張善政籲聘任管 姚文智：管案非大學自治

2018-05-13 13:57

台大學生30天內要提訴願 請教部核定管中閔為校長

2018-05-13 13:25

冷眼集／問蔡政府 守護台灣價值妳在哪？

2018-05-13 13:25

呂秀蓮、張善政同聲 要求教部速聘管中閔

2018-05-13 13:19

台大校長遴選爭議 姚文智：支持教育部做法

2018-05-13 13:10

呂秀蓮張善政發聲明挺台大 原來是他牽線

2018-05-13 13:10

呂秀蓮力挺台大 蔡正元讚：發揚校友的骨氣

2018-05-13 12:48

質疑校方決議 台大遴改陣線籲重啟遴選

2018-05-13 12:16

批呂秀蓮誤解台大管案 姚文智：你能接受台北101是違建嗎？

2018-05-13 11:52

校長遴選爭議 台大學生會將再提案全面檢討

2018-05-13 11:15

【即時短評】拔管風暴 台大守住台灣價值 蔡政府呢

2018-05-13 10:56

民進黨「拔管」 羅智強：宣告台灣民主法治死亡

2018-05-13 10:39

聯合聲明挺台大 李艷秋：給張善政呂秀蓮掌聲加尖叫聲

2018-05-13 10:34

校長遴選案台大要長期抗戰 孫大千：兩角色注定是輸家

2018-05-13 10:12

台大把球丟還教部！律師讚高招 台大學生將提訴願

2018-05-13 09:18

葉毓蘭回憶20年前往事 指最黑「教育布」偷走台大校長

2018-05-13 08:51

聯合聲明全文／呂秀蓮張善政超越藍綠支持台大

2018-05-13 08:08

台大校務會議決定 藍綠回應各有主張

2018-05-13 02:57
看更多

熱門文章

聯合聲明全文／呂秀蓮張善政超越藍綠支持台大

2018-05-13 08:08

台大把球丟還教部！律師讚高招 台大學生將提訴願

2018-05-13 09:18

批呂秀蓮誤解台大管案 姚文智：你能接受台北101是違建嗎？

2018-05-13 11:52

呂秀蓮張善政發聲明挺台大 原來是他牽線

2018-05-13 13:10

影／管中閔再現身！籲各界以捐款行動支持台大

2018-05-13 14:35

拔管之亂如越戰 葉匡時：民進黨別輸到不可收拾

2018-05-13 18:03

呂秀蓮要教育部聘管中閔 段宜康酸：重配老花眼鏡吧

2018-05-13 16:33

違法兼任獨董？ 管中閔重申：台大已說明沒有違法

2018-05-13 19:12

聯合聲明挺台大 李艷秋：給張善政呂秀蓮掌聲加尖叫聲

2018-05-13 10:34

校長遴選案台大要長期抗戰 孫大千：兩角色注定是輸家

2018-05-13 10:12

呂秀蓮力挺台大 蔡正元讚：發揚校友的骨氣

2018-05-13 12:48

張善政發聲明挺管 段宜康：標準的不知迴避

2018-05-13 22:35

【即時短評】拔管風暴 台大守住台灣價值 蔡政府呢

2018-05-13 10:56

管中閔向總統喊話 別讓拔管案成為不可承受之重

2018-05-13 15:20

影／管中閔向蔡喊話：相信總統不願看到風暴擴大

2018-05-13 14:54

回應張善政呂秀蓮發聲 管中閔：我講話恐減損聲明價值

2018-05-13 16:02

呂秀蓮反對拔管 洪孟楷：好在台灣還有良知與正義

2018-05-13 21:31

影／呂秀蓮、張善政籲聘任管 姚文智：管案非大學自治

2018-05-13 13:57

葉毓蘭回憶20年前往事 指最黑「教育布」偷走台大校長

2018-05-13 08:51

呂秀蓮籲聘管 劉櫂豪：管案教育部未違反大學自治

2018-05-13 17:56

影／教育部堅持台大校長重啓遴選 馬搖頭：很不正當

2018-05-13 15:32

影／也談「台灣價值」 管中閔盼教部尊重台大決定

2018-05-13 15:04

管中閔案 政院：教育部對公立大學校長有核准權

2018-05-13 14:16

質疑校方決議 台大遴改陣線籲重啟遴選

2018-05-13 12:16

校長遴選爭議 台大學生會將再提案全面檢討

2018-05-13 11:15

民進黨「拔管」 羅智強：宣告台灣民主法治死亡

2018-05-13 10:39

台大校長遴選爭議 姚文智：支持教育部做法

2018-05-13 13:10

台大學生30天內要提訴願 請教部核定管中閔為校長

2018-05-13 13:25

冷眼集／問蔡政府 守護台灣價值妳在哪？

2018-05-13 13:25

閱讀培養理解思辨力 助學生提升數學成績

2018-05-13 14:16

看問題／管案妥協重啟遴選 像買法拍屋…

2018-05-13 23:54

呂秀蓮、張善政同聲 要求教部速聘管中閔

2018-05-13 13:19

管中閔出面與媒體茶敘 對蔡總統喊話

2018-05-13 15:04

呂、張聲明 管中閔驚訝：盼重視所傳達的良知

2018-05-14 00:06

南華大學創意產業系畢業展 多名學生作品入圍大獎

2018-05-13 10:29

台大學生 六月將提訴願

2018-05-13 23:35

「不是挺管 是挺法治」 呂秀蓮、張善政 要教部依法聘管

2018-05-13 23:56

管中閔籲蔡總統 520前弭平風暴

2018-05-13 23:23

政院：公立大學校長聘用 教部有准駁權

2018-05-13 23:30

呂秀蓮和張善政共同表態 他牽的線…

2018-05-13 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top